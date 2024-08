Marta Peñate sorprende al confesar en que se gastará el premio de ‘Supervivientes All Stars’

‘Supervivientes All Stars’ puso fin a una edición atípica el pasado domingo coronando a Marta Peñate como ganadora. Entre las novedades de esta entrega, que ha reunido a las grandes leyendas del reality, destaca la cantidad del cheque final. El premio pasa de los 200.000 euros habituales a 50.000 euros en esta ocasión. Y la canaria ha desvelado cuáles son sus planes después de hacerse con el dinero.

Tras una segunda oportunidad de demostrar su potencial en Honduras, la canaria ha abandonado la isla en esta ocasión como ganadora. Sin embargo, no podrá disfrutar de la elevada cantidad que los ganadores han recibido en pasadas ocasiones. En este caso, la televisiva recibirá en su cuenta el equivalente a una cuarta parte del cheque de una edición estándar, pero se encuentra más que feliz.

Nada de emprender o dejar los 50.000 euros en el banco, Marta Peñate está decidida a compartir su premio con el amor de su vida. Tras su vuelta a España, la concursante ha revelado que tiene la intención de disfrutarlo con el que ha sido su apoyo incondicional durante esta edición. «El premio es mío y de mi novio, lo usaré para algo en común. Una casa, cositas que tenemos pendientes…», confesó la canaria a los micrófonos de Gtres.

Marta Peñate compartirá los 50.000 euros con Tony Spina

Y es que, según avanza su relación con Tony Spina, la pareja va a acumulando más metas y sueños en común, y entre ellos está tener una vivienda en común. Aunque el premio de ‘Supervivientes All Stars’ solo le serviría para pagar la entrada de su hipotética nueva casa de ensueño, Marta confiesa que sería de gran ayuda.

Por lo que la pareja podría abandonar en cualquier momento la casa en la que reside junto a su pareja a las afueras de Madrid, que tantas veces ha mostrado a sus seguidores en su canal de ‘MTMAD’. Una decisión más que adecuada teniendo en cuenta que Marta Peñate y Spina podrían retomar próximamente sus planes para ampliar la familia.

«El dinero me da igual»

Aunque no está siendo un camino fácil para la ganadora de ‘Supervivientes’. Tras varios tratamientos de fertilidad y algún que otro intento fallido, la novia de Tony Spina se encuentra en un momento de reflexión, intentando buscar otra actitud con la que enfrentar los problemas. «El dinero me da igual. Hay casos de mujeres que desgraciadamente no lo consiguen. Antes hablaba del tema este y lloraba. Es la primera vez aquí estando débil que no he llorado hablando del tema», explicó la superviviente a sus compañeros en Honduras.

Tras convertirse en la ganadora de una de las ediciones más exigentes de la historia del formato, Marta Peñate no tardó en tomar sus redes sociales para agradecer el apoyo a todos sus seguidores. «No sé por dónde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme para agradecéroslo en persona, pero no puedo», aseguró la canaria en sus redes sociales.