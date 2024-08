Maite Galdeano crea inquietud con esta reacción a la entrevista de Sofía Suescun en ‘De Viernes’

Este miércoles 21 de agosto, Beatriz Archidona anunciaba en ‘TardeAR’ que Sofía Suescun se sentaría en plató de ‘¡De viernes!‘ para dar su versión de la guerra que mantiene con su madre, Maite Galdeano. Una noticia que a esta la dejaba «en shock», pues no se esperaba que su hija fuese a dar una entrevista hablando sobre ella.

La influencer ya ha grabado la entrevista previa, donde desvela el hecho que ocurrió hace unas semanas y que la llevó a tomar la decisión de echar a su madre de casa. «Me miré en el espejo y pensé ‘No puedo más'», han adelantado desde el magacín vespertino de Telecinco. La tercera clasificada de ‘Supervivientes All Stars’ está dispuesta a contarlo todo.

Y la reacción de Maite Galdeano no se hacía esperar. Muy nerviosa y totalmente descolocada, la madre de Sofía ha escrito un mensaje a uno de los colaboradores de ‘TardeAR’. En él se muestra demoledora con la joven: «¡Qué maldad! A mi hija se le ha ido la cabeza». «Esto es brutal. Ya no puedo más. Me va a dar algo«, reconocía, visiblemente alterada.

Maite Galdeano no se achanta ante Kiko Jiménez: «Voy a sacar la metralleta»

Según le ha dicho Maite Galdeano a este colaborador: «Esto es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo. No me hace gracia que mi hija se siente en ‘¡De viernes!’. Estoy hecha polvo», ha sentenciado. Sin embargo, su actitud era muy distinta apenas unos minutos antes de enterarse de esta nueva traición de su hija.

El periodista de ‘TardeAR’ Álex Álvarez ha podido hablar con Maite y ha leído unos mensajes textuales que esta le ha enviado. Sobre Kiko Jiménez, al que ella culpa de la trifulca familiar, asegura: «Voy a sacar la metralleta, a ver quién es el listo. Se va a cagar Kiko. Lo voy a hundir«. Además, reconoce no tener miedo ante la denuncia que le pueda interponer: «Si no tiene dinero para pechugas, ¿cómo va a pagar a los abogados? Me quiere meter miedo, nada más». Por último, le mandaba un mensaje a su hija: «Que no se le olvide a Sofía que soy su madre y que ha salido por mi canal estrechísimo en Pamplona. Voy a luchar por mi hija», concluye.