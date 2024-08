Lydia Lozano desarma así a Terelu Campos tras decir que hace «malabarismos para sobrevivir»

Estar alejados de los platós durante el mes de agosto no está impidiendo a los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Terelu Campos. La entrevista de la malagueña en Lecturas en la que cargaba contra sus antiguos compañeros ha levantado todo tipo de reacciones entre ellos. Si María Patiño y Kiko Matamoros ya dejaron claro su juicio en redes sociales, la periodista se ha mostrado muy crítica con la que fue su amiga.

En pleno mes de descanso, la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ se sinceraba con los medios cuando le preguntaron por su opinión más sincera sobre la última ronda de confesiones de Terelu Campos. «Creo que volver a hablar de su madre en una exclusiva y decir que ha hecho malabarismos para sobrevivir… Creo que una tía que tiene trabajo no hace malabarismos«, comienza explicando la televisiva a los micrófonos de GTRES.

Lydia Lozano a Terelu Campos: «Si para seguir viviendo tiene que volver a hablar de su madre…»

Además de pronunciarse sobre el embarazo de su hija, la enfermedad de su madre y la ojeriza con sus antiguos compañeros, la malagueña se sinceró sobre los «malabares» que estaría haciendo para sobrevivir en el terreno económico, y Lydia Lozano ha dejado más que claras sus dudas sobre ese aspecto. «Creo que a Terelu le va muy bien, ha hecho un muy buen contrato en ‘De Viernes’ y ya está. Creo que fue de las primeras que se fue de Telecinco y la contrató TVE, hizo un homenaje a su madre», asegura la periodista.

«Y si para seguir viviendo tiene que hacer una exclusiva y volver a hablar de su madre…”, sentenciaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ antes de abrir fuego contra Alejandra Rubio, a quién su madre a defendido con uñas y dientes del espacio de Fabricantes Studio en su última entrevista. «Decir que nosotros hablamos mal de Alejandra… Alejandra ha salido en una portada, cosa que ella decía que nunca haría», comienza explicando la tertuliana.

«Cuando es tu familia, te duele»

Lydia Lozano tampoco ha dudado en recordar a la hija de María Teresa Campos su pasado en un intento de asestarle una cura de humildad. «Nosotros hemos criticado eso, pero ella no se tiene que enfadar con nosotros por comentar lo que ha hecho su hija. Igual que ella ha comentado otras portadas de otras personas, es que nos dedicamos a esto, pero claro, cuando es de tu familia, te duele», espeta la televisiva.

Y es que, aunque entienda su sufrimiento, le critica con firmeza el hecho de que «ya la he visto en cuatro portadas a la hija, entonces que no me digan nada, porque se ha llevado una pasta», terminó añadiendo Lozano para dejar claro su juicio sobre los últimos ataques de la malagueña a sus antiguos compañeros de las tardes de Telecinco. Una guerra que sin duda retomarán en septiembre desde el plató de ‘Ni que fuéramos’.