Sofía Suescun arroja esta acusación contra Olga Moreno en ‘Supervivientes’: «Tengo miedo»

Olga Moreno y Sofía Suescun están cada vez más distanciadas en ‘Supervivientes All Stars‘. No hay tregua. Prueba de ello es lo que se ha podido ver durante la emisión de la última gala de ‘Tierra de Nadie’ en la que las dos han aprovechado cualquier ocasión para marcar distancias, lanzarse dardos y afearse distintas conductas. La última en señalar negativamente a su compañera ha sido Sofía, que no ha dudado en cuestionar sus habilidades a la hora de cocinar.

En primer lugar, Sofía Suescun ha salido en defensa de Abraham García. Una postura que ha adoptado cuando Olga Moreno criticaba el papel de éste en la cocina y Bosco Blach le restaba importancia asegurando que era un mero malentendido. «Es un malentendido, pero es que a mí me gusta indagar en el problema», ha comentado.

En la misma línea, Sofía Suescun ha querido defender a Abraham de las burlas de Olga Moreno y otros compañeros a sus espaldas. «Ha habido un vídeo en el que se ha visto que llevabas horas que si el risotto para arriba y que si el risotto para abajo. Se os llena la boca diciendo que se lo habéis dicho a las dos de la tarde a la cara y se lo habéis dicho porque ha estallado. La realidad está ahí y el vídeo está ahí. Como niegues esto ya, yo tengo miedo», le ha espetado Suescun a la exmujer de Antonio David Flores.

En ese momento Olga Moreno ha hecho alusión al vídeo en cuestión para defenderse: «Menos mal que está el vídeo». Solo se ha limitado a verbalizar esas palabras para esquivar un nuevo choque con la novia de Kiko Jiménez. A pesar de ello, la discusión ha proseguido irremediablemente.

En esta ocasión, Sofía Suescun ha reseñado la escasa habilidad de Olga Moreno a la hora de cocinar y el temor que siente por su integridad. «Mucho criticar el risotto pero hoy Olga casi nos mata a todos con la sal que le ha echado a las lentejas y al arroz. Nos lo hemos comido porque estamos muertos de hambre, pero casi nos morimos». «A esta mujer se le va la pinza, de verdad», ha concluido la principal aludida, muy afectada con semejantes palabras.