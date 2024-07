Lo que publica Carmen Alcayde tras perder su trabajo un año después del fin de ‘Sálvame’

«Dicen que siempre se debe volver allí donde fuiste feliz. Pero, ¿cómo vuelvo yo a ‘Así es la vida’ si mañana acaba?», se pregunta Carmen Alcayde en una publicación compartida en su perfil de Instagram. Y es que, un año después de la cancelación de ‘Sálvame’, la colaboradora vuelve a quedarse sin trabajo en Telecinco.

Este viernes 26 de julio, ‘Así es la vida’ ha dicho adiós a las tardes de la cadena apenas un año después de su estreno. Las audiencias no han acompañado al programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, que tenía la difícil tarea de sustituir a un espacio tan exitoso y querido como ‘Sálvame’.

«Gracias a todos y cada uno los que han formado este equipo que se ha dejado la piel cada día para entretenernos. Esperamos haberlo conseguido. Y ahora a desear que la tele nos vuelva a juntar», ha añadido Carmen Alcayde, junto a una batería de imágenes en la que aparece con sus compañeros de programa.

La bonita respuesta de Sandra Barneda a Carmen Alcayde

Las reacciones no se han hecho esperar. Quizá el comentario más emotivo ha sido el de Sandra Barneda, quien le ha escrito lo siguiente: «Seguro que nos volverá a juntar. Ha sido un bonito placer». El post se ha llenado de mensajes de apoyo tanto a la propia Carmen Alcayde como a todo el equipo de ‘Así es la vida’. «La tele te necesita cari»; «Ojalá volváis pronto»; «En septiembre más, por favor», son solo algunos de estos comentarios.

Por su parte, la presentadora del espacio también ha querido tener unas palabras de despedida a través de su perfil de Instagram. «‘Así es la vida’ ha terminado siendo- sin pretenderlo- un gran aprendizaje. El programa llegó como un parachoques de verano y terminó quedándose toda la temporada para detener otros choques», empieza escribiendo Sandra Barneda.

La comunicadora da las «gracias a cada uno de los colaboradores que han hecho grande un programa pequeño y con tanto peso que no era suyo a sus espaldas. Un programa que nació sin más pretensión que sacar una sonrisa y creo que lo hemos conseguido». «‘Así es la vida’ me ha dado buena gente. Amigos que los siento cerquita. Y eso tiene un valor infinito. Se termina hoy, pero me quedo llena de todo lo vivido y 100% agradecida», añade.

Por último, Sandra Barneda dedica unas palabras a su sustituto a partir de este lunes 29 de julio: «Toca desearle a los que vienen todo el éxito del mundo. Para ‘El Diario de Jorge’, para Jorge Javier Vázquez y el equipo de Boomerang». «Ahora toca soltar. Cerrar capítulo y esperar el siguiente», sentencia.