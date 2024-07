Isabel Rábago no se puede morder la lengua y llama así a Olga Moreno en directo: "Es una..."

Isabel Rábago no se ha podido contener en ‘Vamos a ver’ al tratarse la tensa entrevista que Olga Moreno protagonizó en el plató de ‘Supervivientes All Stars’, donde evitó saludar a Jorge Javier Vázquez y acabó teniendo un desencuentro con él cuando, después de preguntar por Agustín Etienne, representante y pareja, el presentador le preguntó para reconfirmar que es su novio con total normalidad.

La andaluza se negó a responder y se encaró a Jorge de muy malos modos. Y por ello, Rábago ha lanzado un mensaje de apoyo al comunicador desde el matinal de Telecinco: «Un beso sobre todo a Jorge, que supo capear desde mi punto de vista las malas formas de Olga Moreno». «Yo me entero de que su representante es pareja porque ella da una maravillosa y fantástica exclusiva. Y Jorge lo único que le pregunta es si su representante es su pareja porque es ella la que pregunta por Agustín. Estaba muy tensa», ha comentado.

«Tenemos que entender que desde hace años no tienen relación y tenían una situación incómoda para los dos», ha intentado justificar Marta López, amiga estrecha de Olga Moreno. «Se equivocó», ha afirmado Pepe del Real. «Entró en el concurso fuera de lugar y salió del concurso fuera de lugar, no estuvo acertada en nada, tuvo su momento y ya se le ha pasado», ha sentenciado por su parte Alessandro Lequio.

«Hay que tener muchísimo rostro para hacer una exclusiva presentando a un señor, entrar a un reality de televisión en el que vendes tu vida y te va a ver toda España, y decir ‘dónde está Agustín’, que te pregunte un presentador y respondas: ‘yo de mi vida no hablo’. Chica, vete a un campamento, vete a la ONU, no vengas a un concurso de televisión», ha opinado Alexia Rivas, igual de implacable que Isabel Rábago.

Sin embargo, Joaquín Prat se ha desmarcado de esas fuertes críticas para defender a Olga Moreno, sin mostrar un ápice de apoyo a Jorge Javier tras ese bronco episodio en el plató de ‘Supervivientes’. «No seamos tan implacables, la madre ha fallecido dos semanas antes del concurso. Probablemente antes de que fallezca su madre, ella no tendría claro si volver o no a la televisión, pero es una cantidad de dinero lo suficientemente atractiva como para que aceptes ir aunque no las tengas todas contigo. Y cuando llegas ahí, pues no encuentras tu sitio, tampoco pasa nada, no juzguemos con tanta severidad a la gente en función de lo que hemos visto con Olga en las dos últimas semanas», ha reprendido a sus tertulianos.

«No juzgamos, comentamos», le ha contrariado Isabel Rábago. «Si vosotros queréis hacerlo en función de todo lo que sabemos de Olga Moreno de hace veinte años, pues podéis hacerlo, pero no me parece justo, no me parece justo», ha insistido el conductor de ‘Vamos a ver’, alineándose así con la postura de la que fuera mujer de Antonio David Flores.

«Yo no vi a una persona que estaba afectada por su situación familiar, vi a una mujer que estaba a la defensiva porque pensaba que estaba frente a un presentador en territorio enemigo. Y tanto que hablas de la educación de Abraham, yo exijo también educación para todo el mundo. Tú puedes estar en cualquier situación, pero la educación, si la tienes, no la pierdes. Fue una maleducada», ha clamado alto y claro Isabel Rábago, chocando con Prat frontalmente. «Fue bastante insolente», ha rematado Lequio.