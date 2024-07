Cristina Pardo apunta al motivo por el que Joe Biden no dimite realmente: «Esa maldita obsesión»

Este lunes 1 de julio, en ‘Más Vale Tarde’, Iñaki López, Cristina Pardo y sus colaboradores han analizado el fiasco de Joe Biden en el debate la pasada semana con Donald Trump de cara a las elecciones norteamericanas del próximo 5 de noviembre. Los lapsus que cometió en actual presidente de los Estados Unidos preocuparon, y mucho, al partido demócrata, que ven cómo Trump podría volver a la Casa Blanca en cuestión de meses.

Luis Sanabria recordó a Biden en otro debate en 2012, que contrasta muchísimo con la fragilidad que demostró en de hace unos días. «El deterioro es extraordinario», asegura el colaborador. Aunque Cristina Pardo le hizo ver que «12 años son muchos». Por su parte, Iñaki López cree que «el partido demócrata ha hecho sus deberes y ha visto cómo tampoco ninguno de los otros candidatos disponibles le va a sacar mejor resultado». Según el presentador, «solamente lo conseguiría Michelle Obama, que ya ha dicho que no está por la labor».

La teoría de Cristina Pardo sobre por qué Biden no dimite

María Claver fue más allá, y aseguró que «que se visualice de esta manera que en la primera potencia el presidente no ejerce, porque no está habilitado cognitivamente, es tremendo para la democracia norteamericana». «Sobre todo que estamos hablando de la debilidad de un señor frente a otro que no ha hecho más que mentir durante todo el debate», añadió Iñaki López, haciendo referencia a Donald Trump.

«Esto es una cuestión que el partido demócrata no sé cómo va a resolver», afirmó Claver. A continuación, fue Cristina Pardo la que tomó la palabra para dar su teoría sobre el motivo por el que Biden se niega a dimitir: «Esa maldita obsesión de cómo pasa uno a la historia también tiene mucho que ver». Según el programa vespertino de laSexta, la familia de Joe Biden se habría reunido con él para animarle a que continúe adelante con su campaña, pese a su debacle en el debate.