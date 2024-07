Carmen Borrego llama «cobarde» a Kiko Jiménez tras su comentario en ‘Supervivientes’: «Repítelo»

Este domingo 7 de julio, en el plató de ‘Supervivientes All Sars: Conexión Honduras’, se ha vivido un tenso enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Carmen Borrego. Los colaboradores del programa estaban comentando los continuos encontronazos en Honduras entre Sofía Suescun y Marta Peñate.

«A ver si aprenden Marta y Sofía un poco de Bosco», espetó en un momento dado la hermana de Terelu Campos. Un comentario que, como era de esperar, hacía saltar a Kiko Jiménez, novio y defensor de Sofía: «Tampoco es necesario Carmen». Pero, lejos de quedarse ahí, el colaborador lanzaba un demoledor dardo a su compañera: «Con que aprendan de Bosco y no de ti…».

«He dicho un poquito», matizaba la exconcursante de ‘Supervivientes 2024’. «Vamos a continuar», decía el andaluz, intentando cambiar de tema. Sin embargo, ella no estaba por la labor, y le pedía: «No seas cobarde, repítelo». Después de que el novio de Sofía Suescun repitiese lo que había dicho, Carmen Borrego expresaba su malestar: «¿Sabes lo que te digo? Que de mí podrían aprender bastantes cosas mejores que de ti».

Kiko Jiménez quiso saber qué cosas podría aprender de ella. A lo que su compañera respondió, sin entrar en detalles: «Muchas, cariño, muchas…». «¿Queréis seguir? Nosotros estamos aquí con palomitas», ironizó Sandra Barneda, presentadora del programa. Intentando poner paz, el colaborador reconocía que «yo no quería una cruzada así con Carmen». «Pero la has lanzado. Luego no lo querías repetir porque eres un cobarde», sentenciaba la hija de María Teresa Campos.

Kiko Jiménez se sincera sobre su relación con Maite Galdeano

Por otro lado, Kiko Jiménez también se sinceró sobre la relación que tiene realmente con su suegra, Maite Galdeano, después de que esta reconociese que no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, durante la gala del pasado jueves, dejaban sus posibles diferencias de lado para mandarle un mensaje de felicitación a Sofía por su cumpleaños.

Este domingo, en ‘Conexión Honduras’, el joven ha explicado cómo está la relación con su suegra. Sandra Barneda se sentó junto a él para preguntarle por la ausencia de Maite en el plató: «Hoy vienes solo». Acto seguido, él explicó que «estamos aquí donde tenemos que estar, no será porque no nos han llamado, pero hemos dicho que no porque pase lo que pase entre Maite y yo lo vamos a solucionar en casa por el bien de Sofía. No vamos a ir a ningún plató por dinero a airear trapos sucios».

«Somos una familiar peculiar», reconoce el colaborador

«O sea, que ya estás diciendo que pasa algo», incidía Carmen Borrego. A lo que Kiko Jiménez reconocía que «lleva pasando desde que no conocemos, ya sabemos cómo es Maite y cómo soy yo». Y dejaba claro que «quiero a Sofía tal y como es, valora mucho a su madre y yo lo acepto. Maite está ahí y no pasa nada». «Es la primera vez que se va tanto tiempo, es verdad que cuando se va tres o cuatro días la convivencia es difícil. Es verdad que somos una familia un tanto peculiar y si nos pusieran una cámara 24 horas alucinarían. Todos tenemos nuestras cosas, no es un camino de rosas, tenemos mucho carácter», confiesa.

No obstante, aseguraba no tener ningún problema en coincidir con su suegra en el plató: «Yo no tengo problema en coincidir con ella. De hecho hemos vuelto a coincidir en casa y no tenemos ningún problema». Sin embargo, Carmen Borrego echaba más leña al fuego comentando el vídeo de felicitación que le mandaron a Sofía por su cumpleaños: «No podía ser más fingido, más frío imposible». «Lo hicimos por Sofía y gracias a ello ganó la prueba de líder, así que encantado», sentenció el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’.