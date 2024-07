Abraham García impresiona con la cantidad de kilos perdidos en ‘Supervivientes All Stars’

Abraham García puso fin a su paso por los Cayos Cochinos la semana pasada al convertirse en el tercer expulsado de ‘Supervivientes All Stars’. Y aunque esta aventura protagonizada por las «leyendas» del concurso sea más corta de lo habitual, los concursantes notan las adversidades de la isla en su físico. Prueba de ello ha sido la reacción del concursante expulsado al verse en el espejo, que no daba crédito a su cambio en menos de un mes.

Antes de abandonar Honduras, es tradición en el reality que cada concursante se enfrente al espejo para observar la huella que la supervivencia ha dejado en ellos físicamente. Eso, además de disfrutar de una ducha y buen banquete antes de poner rumbo a España. En esta ocasión, los espectadores tuvieron que esperar hasta este miércoles para disfrutar de ese proceso con el último expulsado.

Abraham García alucina ante el espejo: «Mucho más brutal que en mi edición»

Si en 2014 logró alzarse con la victoria, Abraham García no ha contado con esa simpatía por parte de la audiencia en su regreso a ‘Supervivientes’. Tras unas primeras semanas en las que se convirtió en el líder del grupo, sus compañeros acabaron señalándole como uno de los concursantes que menos aportaba, y en cuanto salió a la palestra, los espectadores hicieron el resto. Este martes, el concursante acudió a plató para resolver todas sus cuentas pendientes.

Abraham García en ‘Supervivientes’

Cabe recordar que esta edición de estrellas ha elevado considerablemente el nivel de exigencia y la dureza de algunas pruebas está causando estragos en muchos concursantes. Nada más levantar por completo la tela del espejo, Abraham no dio crédito. «Madre mía las piernas. Madre mía», fue lo primero que exclamó al ver su reflejo. «Mira la espalda. Mira qué cara, me veo la cara súper rara, demasiado consumida… No me imaginaba estar así en tan solo tres semanas«, señaló el expulsado.

“Soy pura fibra. No recuerdo estas venas así. Mis compañeros tienen que alucinar, soy el más delgado, el más fino, todo. Tengo las piernas reventadas”, insistió Abraham García, que recuerda un cambio mucho menos drástico en su primer paso por el programa. “Mucho más brutal que en mi edición. Yo en el 2014 no estaba así de reventado”, aseguró el televisivo. Una reacción que pone en manifiesto la mayor dificultad a la que se están enfrentando en esta edición.