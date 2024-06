TVE anuncia el estreno de la tercera temporada de ‘HIT’ después de dos años en el cajón

TVE lleva unos cuantos años siendo bastante critica por su manera de gestionar ciertos proyectos de ficción. La cadena pública estrenó allá por el lejano 2020 la serie ‘HIT’, con Daniel Grao como protagonista. La ficción tuvo buena acogida por parte de la audiencia y fue muy aclamada por la crítica. Tanto es así que se rodó una segunda temporada que, aunque bajó los números, se mantuvo más o menos en el mismo nivel de audiencia que sus primeros episodios. Así que TVE encargó una tercera temporada que se grabó hace dos años e incluso llegó a presentarla en marzo de 2023 en el Festival de Málaga. Desde entonces, no hemos vuelto a saber nada de los episodios que están por llegar de ‘HIT’.

No es la primera que TVE rueda una serie y la deja guardada en un cajón para luego deshacerse de ella en dos días. Algo similar ocurría con la reciente ‘Detective Touré‘, que ya ha sido emitida en la televisión vasca y que ahora tiene en su poder Netflix, mientras aguarda que podamos verla en abierto en TVE, pese a haber sido promocionada. Así que lo de ‘HIT’ no es cosa de un día. Y ya lo denunció en su momento su creador, Joaquín Oristrell. “¡HIT no volverá esta temporada! ¿Por qué? Es una pregunta que no puedo responder».

Esas declaraciones le ocasionaron un enfrentamiento directo con el director de Ficción de RTVE. «Fue un comentario totalmente desafortunado. No es de su incumbencia y menos mandar un vídeo. No es asunto suyo […]. Es muy feo hacer esas declaraciones que lo único que hacen es meter presión y que, desde luego, no van a conseguir nada porque al final tenemos que hacer lo que creemos que es mejor para nuestra programación y para nuestra audiencia, y no que se viralicen unas pataletas. Estábamos todos alineados menos él y es una pena».

Aunque en esta semana de Eurocopa, TVE ha empezado a emitir la promoción de esta tercera temporada de la serie. Eso sí, sin concretar aún la fecha exacta de estreno. Así que seguimos igual, sin noticias concretas sobre cuándo podremos ver la tercera temporada de ‘HIT’, con Daniel Grao y Carmen Arrufat como protagonistas. Y con un reparto que incluye a Alejandro Jato, Francisca Aronsson, Ton Vieira, Miranda Gallego, Juan Grandinetti, Carlota Trueba, Roger Sahuquillo, Andy Duato y Josito Peña.

Ahora el niño perdido es él.



'HIT 3' muy pronto en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/fMsci2h6Nf — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 25, 2024

Otros ejemplos como ‘HIT’

Pero ‘HIT’ no es la única serie aprobada (y en este caso, rodada) que sigue guardada sin ningún tipo de noticias. Ahí tenemos el ejemplo de ‘Demokracia‘, un proyecto que lo tenía todo para ser uno de los grandes proyectos de ficción de la TVE, pero no sabemos mucho, más allá de que su producción se aprobó hace un año y medio y su coste asciende a un total de 4.562.212 euros por seis capítulos.

‘Demokracia’ es un thriller creado por Rodrigo Martín Antoranz y Pedro García Ríos. Cuenta la historia de una joven de la primera promoción de 42 mujeres que se incorporaron al cuerpo de la Policía Nacional en 1979. Esta es destinada a una peligrosa comisaría en el madrileño barrio de Vallecas.

Así es la tercera temporada de ‘HIT’

Hugo, un exalcohólico en constante lucha con sus demonios, toca fondo y acaba en un centro de rehabilitación en La Palma, una isla que, al igual que él, busca renacer de sus cenizas. Allí se reencuentra con Lena, una antigua alumna de la primera temporada, marcando un cambio en la dinámica de Hugo, que pasa de mentor a ser el que recibe ayuda.