Sacan a la luz el dineral que ha cobrado Terelu en ‘De Viernes’ y lo que esconde detrás

La semana pasada Terelu Campos se sentó en ‘De Viernes’ para pronunciarse en exclusiva sobre la maternidad de Alejandra Rubio. Sus declaraciones han causado un gran revuelo en muchos programas, tanto, que incluso ‘Espejo Público’ se ha hecho eco del contenido de la competencia. Pero lo que ha señalado el programa de Susanna Griso es el caché astronómico que la malagueña habría recibido por su intervención, que al perecer es parte de un pack.

El programa de Antena 3 se sumergía este lunes por completo en el entramado detrás de la exclusiva de Terelu Campos en ‘De viernes’. Gema López sacaba a relucir el tema en la sección ‘Más Espejo’ advirtiendo que la malagueña tiene dos caras: «la que se presenta ante los medios y la verdadera». Así, la antigua compañera de la hija de María Teresa Campos comenzó a desvelar todos los intereses detrás de su reciente paso por Telecinco.

‘Espejo Público’ saca a la luz los problemas económicos de Terelu Campos

«Va a flipar la gente, creo que es histórico», adelantó Laura Fa antes de revelar la cantidad que la madre de Alejandra Rubio se ha embolsado por su exclusiva en el programa presentado por Beatriz Archidona. Con Pilar Vidal, íntima amiga de Terelu, como única defensa de la malagueña en el plató de ‘Espejo Público’, sus compañeras avanzaron que la cifra ascendía a 200.000 euros.

‘Espejo Público’ desvela el caché de Terelu Campos

Una cantidad que duplica a la que Javi de Hoyos llegó a señalar en ‘D Corazón’, donde aseguró que la futura abuela habría recibido 100.000 euros por su primera entrevista en el programa de Telecinco. Fue entonces cuando Laura Fa puntualizó que ese enorme cheque no responde únicamente a la entrevista que ya se ha visto, si no que incluye otras tres apariciones más.

La colaboradora de ‘Espejo Público’ no dudó entonces en lanzar una pulla a su antigua compañera de ‘Sálvame’ asegurando que no solo busca «sacarle rentabilidad al embarazo», también a «la imaginación, porque de lo que cuenta la mitad es mentira», señaló Fa poniendo en duda las declaraciones de la comunicadora en su paso por ‘De viernes’.

«Lo más importante es que Terelu no debe estar pasando por un buen momento porque ha pedido que le adelanten el primer pago a hoy mismo, que lo necesita hoy mismo porque tiene deudas importantes que pagar«, añadió la periodista del corazón, que puso el foco entonces sobre las arenas movedizas en las que se mueve la malagueña en el terreno económico. «Es dinero importante, pero que lo necesita ya dice mucho del estado en que se encuentran sus finanzas», advirtió Laura Fa.

Terelu no cobró por su entrevista en ‘D Corazón’

Tras la exclusiva en su antigua cadena, Terelu reapareció en ‘D Corazón’ el sábado para conceder una entrevista sin hacer ninguna alusión a sus declaraciones de la noche de antes en ‘De viernes’. Sin embargo, Jordi González se encargó de aclarar al día siguiente que la malagueña no recibió ningún tipo de compensación. «Me pide dirección que diga, y entiendo que me lo pida, que aquí no se paga a nadie. Bueno a vosotros sí, claro. Pero cuando hacemos una entrevista no pagamos ni un extra ni un bonus por contarnos nada», recalcó el presentador.