Jorge Javier Vázquez da sentencia a Pedro García Aguado con esta frase tras ‘Supervivientes’

Este martes, Telecinco ha emitido la gran final de ‘Supervivientes 2024’, que terminó con Pedro García Aguado alzándose con la victoria en una reñida votación ante Torres. Apenas unas horas después, Jorge Javier Vázquez ha valorado en su blog de Lecturas el paso de los finalistas por el concurso.

Lo primero que quiere dejar claro el presentador es que el artículo lo escribió antes de celebrarse la gran final. Además, reconoce que Marieta «me ha conquistado. No la tenía yo muy estudiada y cuando apareció en ‘Supervivientes 2024’ pensé que iba a durar menos que un perro en misa. Pero me equivoqué. Y me encanta, porque cosas así sirven para recordarme que no tengo que dejarme llevar por los prejuicios».

Esos prejuicios no tienen que ver con que llegara de ‘La Isla de las Tentaciones’, sino el problema es que la encontró «muy desubicada y poco comprometida» durante sus primeros días en la isla. Aunque eso tardó poco en cambiar, al «darse cuenta de que tenía que enfrentarse a sus limitaciones e inseguridades para seguir adelante», asegura Jorge Javier Vázquez sobre la tercera finalista de ‘Supervivientes 2024’.

«Y lo hizo, ganando incluso en dos ocasiones el collar de líder. Ahí radica una de las grandezas del formato: ayuda a los concursantes a descubrir partes de su personalidad que desconocían. Y la mayoría salen más fortalecidos de la experiencia», reflexiona el comunicador catalán.

Jorge Javier Vázquez valora el paso de Pedro García Aguado por ‘Supervivientes’

Para Jorge Javier, el ganador, Pedro García Aguado, es uno todo un ejemplo. Aunque, al igual que Marieta, le ha ido ganando con el paso de las semanas: «Las tres primeras semanas era un alma en pena en el concurso y luego lo ha disfrutado como el que más. Se ha convertido en todo un ejemplo para próximos concursantes: lo importante no es como empiezas ‘Supervivientes’ sino cómo acabas».

Otro ejemplo es Blanca Manchón, de la que, recuerda, «estuvo a punto de irse dos veces y casi llega a la final». O Miri, «otra concursante que ha sido oro por muchísimas razones: por competitiva, por generosa, por participativa. O Gorka y Torres, dos concursantes extraordinarios que han ayudado a completar un casting tan potente como efectivo». Solo se olvida Jorge Javier en este repaso de Arkano, el cuarto finalista de la edición, pese a que siempre ha tenido muy buen rollo con él.

El presentador señala que «‘Supervivientes 2024’ deja el listón muy alto. Siempre que acaba una edición tan buena pensamos: ‘A ver qué hacemos en la siguiente’. Pero ahora mismo, lo que me pude el cuerpo, es disfrutar del hoy. Todavía queda mucho para mañana», sentencia. Poco tiempo tiene para descansar, pues el próximo jueves se pondrá al frente de ‘Supervivientes: All Stars’.