Cristina Pardo eleva el tono con lo que sentencia de Ayuso con Milei en ‘Más vale tarde’

‘Más vale tarde’ estuvo este viernes muy pendiente de uno de los sucesos más polémicos de la semana. Isabel Díaz Ayuso recibió al presidente de Argentina, Javier Milei, para además condecorarle con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Según veían las imágenes, Cristina Pardo no tardó en clamar sobre lo sucedido y dictar sentencia sobre el polémico encuentro.

Entre gritos de ‘libertad’, Ayuso se asomaba al balcón de la sede del gobierno madrileño junto a su invitado estrella, unas imágenes que revolucionaron el plató de ‘Más vale tarde’. «¿Aquí qué estamos viendo?», comenzó preguntando la presentadora después de que sus compañeros comentasen cómo los dos líderes saludaban en todas direcciones.

Cristina Pardo sobre Ayuso: «Estamos viendo una sobreactuación»

«Estamos viendo una sobreactuación por parte de Díaz Ayuso. Lo que quería era jorobar, no solamente le entrega la medalla, si no que salen, les reciben, saludan a la gente, se pasean por todo el balcón…», señaló Cristina Pardo mientras volvían a repasar las imágenes de Milei alentando al público a corear «libertad» sin parar.

Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso

«Esto queda cutre, queda subproducido», señaló uno de los colaboradores del programa. Pero ‘Más vale tarde’ también estuvo muy pendiente del momento en el que la dirigente del PP otorgó la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al argentino. «Muy frío», señalaron desde plató sobre el momento de condecoración, en el que Ayuso llegó a estrechar tímidamente la mano del presidente.

«Qué horror de verdad. La veces que he visto reuniones de mandatarios creo que hay un poco más de calor», señaló Cristina Pardo después de que uno de sus compañeros apuntase que el encuentro había sido casi tan frío como el vestido azul de la presidenta. «Ante decisiones durísimas saca pecho, y aquí no parece que saque pecho», señaló un colaborador antes de que Iñaki Gabilondo emitiese también su sentencia.

«La presidenta no ha mirado en ningún momento en la dirección de Milei, no cruzan la mirada, no hay ninguna cercanía… Es más, me atrevería a decir que hay mucha frialdad entre los dos mandatarios», sentenció el presentador de ‘Más vale tarde’ mientras un compañero de la mesa insistía en que en el encuentro de Pedro Sánchez con la popular en esa misma sede hubo más comunicación gestual que en esta ocasión.

Pero además, la presentadora de ‘Más vale tarde’ se percató de un detalle en la reunión de Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei, criticando que, a pesar de la formalidad, «no hemos visto un ambiente distendido o familiar». Pardo ha destacado que Ayuso ha recibido a Milei con «todo el aparataje» pero que el presidente argentino ha estado «un poco tieso». En las imágenes, también se veía a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, así como a Carina Milei, hermana del presidente argentino y su jefa de gabinete