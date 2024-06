César Muñoz saca los colores a Suso Álvarez por lo visto en ‘Así es la vida’: «Me da vergüenza»

Este martes, César Muñoz arrancaba ‘Así es la vida’ desde los exteriores de Telecinco subido a una de las pruebas a las que se enfrentarán los ganadores de ‘Supervivientes 2024’: El Altar de Poseidón. Poco después, el presentador se trasladaba hacia otra zona de las instalaciones en las que se encontraba la zona en la que se realizará la prueba de apnea antes de revelar que uno de sus colaboradores se iba a enfrentara ella.

Así, César advertía que uno de los seis colaboradores que se encontraban en ‘Así es la vida’ se iban a enfrentar a la mítica prueba de apnea. Eso sí, el presentador adelantaba que los finalistas se iban a enfrentar a una apnea extrema pero el colaborador haría la normal.

Y aunque todos los colaboradores de ‘Así es la vida’ apostaban porque fuera Antonio Montero el que se sometiera a la apnea, finalmente César Muñoz anunciaba que el que tendría que ponerse el bañador y tratar de aguantar bajo el agua y sumergirse ante 6.000 litros de agua iba a ser Suso Álvarez.

«He visto a mí abuela, cuando vivía, con mucha más agilidad subiendo escaleras también te lo digo«, soltaba César a modo de dardo al ver lo que le estaba costando a Suso Álvarez subir la escalera para introducirse en la cubeta en la que iba a tener que aguantar bajo el agua.

Lo que quizás nadie esperaba es que Suso Álvarez iba a aguantar tan poco tiempo. Y es que el colaborador salía del agua a los veinte segundos. Todo un fiasco que no dejaban pasar en el plató. «¿De verdad? ¿Pero qué es esto? ¡Me da vergüenza!», sentenciaba César Muñoz levántandose de su asiento al sentir vergüenza del fracaso de su compañero.

Pero ‘Así es la vida’ le pedía que lo volviera a intentar después de que los colaboradores criticaran lo poco que había aguantado con lo deportista que es. Pero de nada servía porque en el segundo intento Suso Álvarez salía del agua poco antes de cumplirse 30 segundos.

César Muñoz y los colaboradores de ‘Así es la vida’ se revuelven con la apnea de Suso

«¡Qué decepción tío!«, soltaba Alejandra Rubio. «Es lo más impresionante que van a poder ver a ustedes de Suso el cuerpo porque lo que es la prueba…», apostillaba César Muñoz mientras se veía la repetición de la prueba que había hecho el colaborador.

Antes de acabar el programa, Suso Álvarez volvía al plató con el albornoz. «Recibamos con un fuerte aplauso al récord mundial de la peor apnea del mundo«, destacaba el presentador. «Abucheémosle», se escuchaba decir a Carmen Alcayde mientras que Alejandra Rubio aseguraba que lo había hecho muy mal.

«¿De verdad aguantas tan poco en todo porque se cae un mito?», le preguntaba Gema Fernández. «Pues es importante que se caiga ese mito porque suelo durar menos», ironizaba él. «Ahora entendemos porque está soltero», soltaba Alejandra Rubio.

«Se me ha acelerado el corazón porque había muchas personas mírandome», se justificaba él. «Lo que tienes es un cuento que…», le replicaba Alejandra. «No te lo has tomado en serio», añadía Alcayde. «Me ha escrito una amiga a la que siempre le has gustado diciendo que se me ha caído un mito», añadía César.