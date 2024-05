Un rostro de ‘Supervivientes’ se deslengua y pone nombre a los tres finalistas de esta edición

Nagore Robles, rostro habitual de los programas de ‘Supervivientes’ en calidad de opinionista y posible concursante para la próxima edición, dijo bien claro en la última entrega de ‘Tierra de Nadie’ quiénes van a ser los finalistas de la presente temporada, que ya encara su recta final.

La veterana colaboradora de Telecinco ha sentenciado qué supervivientes deben ir desfilando en las próximas semanas antes de la gran final y cuáles deben colarse en ella para disputarse la gloria de ganar ‘Supervivientes’ y alzarse con el suculento cheque de los 200.000 euros de premio.

«A mi Miri siempre me ha gustado mucho por su naturalidad, porque no se casaba con nadie y porque no sabías por dónde iba a tirar. Pero desde hace un tiempo va intentando hacer grupo o va intentando destacar en unos vídeos que no son naturalidad. Y en reality lo que nos gusta es lo real, la gente auténtica», lamentó Nagore Robles, desmarcándose de su apoyo a la joven.

«Por ejemplo, Gorka, para mi, como siempre, de los mejores, me emociona el chaval. Es un chaval sensato, que lucha, es honesto», valoró la tertuliana. Además de que es paisano, Nagore se siente conquistada por él por la gran persona que ha demostrado ser y por reunir todas las cualidades que se requieren para ser un completo concursante de ‘Supervivientes’.

«Por otro lado, sobre Arkano, me toca los ovarios gordos que tengo que se rían de su ataque de ansiedad, que no teníamos ningún tipo de duda cuando se puso a llorar con Laura Madrueño. Nadie puso en duda que lo estaba pasado mal y que hubiera pegado una multa para irse a su casa. Y ellos (Miri, Marieta, Kiko Jiménez y Aurah) se ríen y hay que respetar ese tipo de cosas», denunció Nagore Robles, molesta con que se juegue con la salud mental.

Nagore Robles clama el nombre de los tres finalistas de ‘Supervivientes’

Por todo ello, lo tiene claro: «Para mi Gorka y Arkano junto con Pedro, finalistas, y los demás que se vayan yendo para su casa». Unas palabras que provocaron que el plató de ‘Supervivientes’ se cayera en aplausos. Y es que, especialmente Gorka Ibarguren, está despertando muchas pasiones y, tras su salvación anoche con un porcentaje apabullante, se perfila como el robinsón predilecto para ganar.