Sandra Barneda se posiciona con esta nitidez en la cruzada de Bárbara Rey y Ángel Cristo

Tras su expulsión disciplinaria, Ángel Cristo vuelve a estar en boca de todos después de confesar que la banda roja que ha llevado en la cabeza durante su paso por ‘Supervivientes’ es en homenaje a su padre. Algo que a Bárbara Rey no le ha gustado nada y ha sentenciado que su hijo hace «apología del maltrato». Este martes, ‘Así es la vida’ ha debatido sobre ello y Sandra Barneda se ha manifestado alto y claro.

Así, el espacio de Telecinco ha recogido como Ángel Cristo aseveraba que con la banda roja quiso hacer un homenaje a su padre cuando él la llevaba como domador. Sin embargo, este gesto a Bárbara Rey no le ha hecho gracia y ha sido contundente contra su hijo en unas declaraciones para Europa Press.

«Hacer apología de un maltratador y llevarlo como abanderado creo que dice mucho. Es conocido por todo el mundo que Ángel Cristo padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible, que cuando yo estaba embarazada de mi hijo recibí unas palizas tremendas. Lleva en su cabeza, abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras que yo estaba embarazada de él y durante todo el matrimonio. Nunca voy a olvidar que fue un maltratador», sentencia Bárbara Rey.

Jorge Pérez defiende a Ángel Cristo en ‘Así es la vida’

Después de ver la reacción de la vedette y la respuesta de Ángel Cristo, el espacio que presentan Sandra Barneda y César Muñoz daba paso a que los colaboradores se pronunciaran. En ese sentido, Jorge Pérez no dudaba en defender a Ángel Cristo. «Yo creo que Ángel ha hecho muchas cosas mal pero creo que se están sacando cosas de contexto», aseveraba el ex guardia civil.

«Es que que hayan aterrizado los dos con la banda roja, lo de la banda roja para mí no es que quiera abanderar el maltrato si no que quiere atacar a la madre», opinaba Carmen Alcayde. «Bueno eso son asociaciones que hacéis tanto Bárbara como tú, pero el muchacho lleva todo el concurso con esa cinta y durante todo el concurso su madre no ha dicho nada y ahora casualmente sin venir a cuento empezamos a echar leña al fuego. ¿Por qué hacemos una asociación de que es un símbolo del maltrato hacia ella y no un simple símbolo de la adoración que, a parte de las cosas atroces que hiciera su padre, siente por él?», replicaba Jorge Pérez.

Y es que el ganador de ‘Supervivientes 2020’ defendía que Ángel Cristo ya había contado que esa cinta era algo que llevaba su padre. A lo que todos le recordaban que no. Que él en la isla aseguraba que era por Rambo y ha sido ahora cuando ha dejado claro que lo ha llevado en homenaje a la figura de su padre.

Sandra Barneda se posiciona en la polémica de la banda roja de Ángel Cristo

Alejandra Rubio da la cara por Bárbara Rey y Sofía Cristo en ‘Así es la vida’

Justo después, Sandra Barneda le daba paso a Alejandra Rubio, que es amiga de Sofía Cristo. «Lo que le ha pasado a Bárbara es que siente que se han reído en su cara. Bárbara ha intentado proteger a su hijo dentro de lo que cabe durante todo su concurso diciendo no os metáis con él porque no está bien. Pero llega aquí a España y lo que hace es salir con su novia que no pinta nada», sentenciaba la hija de Terelu.

«¿Pero como no va a pintar nada si es su pareja?», le espetaba Suso Álvarez. «Pero si se han casado, como no va a pintar nada la pareja», apostillaba por su parte Sandra Barneda defendiendo que Ana Herminia si que tiene un hueco importante en toda esta historia. «Que si, pero ¿Qué hace la pareja de este señor que lleva un año con él poniéndose una cinta roja en honor al padre que ella no ha conocido en su vida?», insistía Alejandra Rubio.

Y eran esas palabras las que provocaban que Sandra Barneda se pronunciara alto y claro sobre este gesto de Ángel Cristo. «Por favor. La cinta roja es el símbolo de Ángel Cristo en su paso por ‘Supervivientes’. Ya ha pasado en otras ediciones que algún otro concursante que he llevado algún símbolo de lo que fuera el resto lo han recibido con esto», recalcaba la presentadora.

«Otra cosa son las asociaciones que haga y las intenciones que Ángel Cristo tuviera o no, pero por favor que le reciban con la banda roja es por eso«, sentenciaba Sandra Barneda. «Pero Sandra él ha dicho públicamente que es por su padre y ella le está apoyando en ese sentido sabiendo lo que significa para la familia», añadía Alejandra Rubio.