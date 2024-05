Mayka Navarro detiene ‘La mirada crítica’ para propinar el palo del día a Isabel Díaz Ayuso

Mayka Navarro ha interrumpido una conexión en directo en ‘La mirada crítica’ este martes para mandar un recado a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña acudió al programa de Telecinco este lunes y protagonizó unas polémicas declaraciones sobre Cataluña. Ante las palabras de la dirigente del PP, la reportera no dudó en lanzar su réplica por sorpresa mientras conectaba con Ana Terradillos desde Barcelona.

«Yo voy mucho a Cataluña, me encanta la región. No te puedes imaginar la gente de la calle que me dice ‘yo era independentista, yo era nacionalista, por favor, no nos abandonéis porque esto no se soporta más'», aseguró Ayuso en su conversación con Ana Terradillos este lunes. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no se quedó ahí en su reflexión sobre la amnistía y el independentismo.

«El independentismo es una corruptela para fabricar una identidad contra otra, como si no se fuera catalán y español a la vez. Si quieres ser buen catalán, solo puedes ser catalán», explicó Ayuso. Y este martes, Mayka Navarro interrumpió a la presentadora hacia el final de su conexión en directo para pronunciarse. «Déjame, porque quiero aprovechar para comentarte una cosa», anunció la reportera.

Mayka Navarro, muy directa con Ayuso: «No entiende el humor catalán»

«Ayer entrevistaste a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que todos escuchamos atentamente, en directo o en diferido, las declaraciones que te hizo, y ese minuto que dedicó a los catalanes», comenzó señalando la periodista antes de lanzar su queja personal a la presidenta.

«Yo creo que cuando ella dice que hay muchos independentistas que se le acercan diciendo ‘no nos abandones’… Creo que la señora Ayuso no entiende el humor catalán», explicó Mayka Navarro. Entonces, la reportera explicó cómo Ayuso es, en parte responsable, de la persistencia del discurso nacionalista en algunas partes de Cataluña.

Con sorna, la periodista lanzó un ejemplo. «Hay muchos independentistas que, cuando dudan, si tienen algún momento de flaqueza y dicen ‘ostras, ¿de verdad sigo siendo independentista?’, lo que hacen es ponerse en bucle a la señora Díaz Ayuso y, entonces, se reconfirma nuevamente su independentismo«, aseguró la comunicadora, que reiteró su teoría.

«Yo creo que ella no lo ha entendido. Porque lo que ayer hizo Díaz Ayuso no fue una enmienda a los independentistas. Es que involucró el sentirse catalán», señaló Mayka Navarro. «Cuando uno se pone los pantalones, yo en mi caso, los pantalones, las bragas o los calzoncillos, me guste o no me guste, y me gusta, es que soy catalana. ‘Res més que afegir’ (nada más que añadir)», terminó sentenciando la comunicadora.