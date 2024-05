Jorge Javier da explicaciones sobre su cuestionado encuentro con Rosa Benito en ‘De Viernes’

El pasado viernes 24 de mayo, Jorge Javier Vázquez acudió al plató de ‘¡De viernes!’, donde fue entrevistado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El comunicador hizo un repaso a su trayectoria televisiva y se emocionó al recordar a su amiga Mila Ximénez.

Pero, sin lugar a dudas, el momento que más dio que hablar fue el de su reencuentro con Rosa Benito, colaboradora del programa nocturno de Telecinco. Aunque muchos se pensaban que habría tensión entre ellos, debido a sus rencillas del pasado, nada más lejos de la realidad. El encuentro fue muy cariñoso y ambos se terminaron fundiendo en un abrazo.

Sobre este momento se ha explayado Jorge Javier en su blog semanal de ‘Lecturas’. Además, también ha explicado cómo fue su regreso a la noche de los viernes de Telecinco pero como invitado. «Durante la entrevista se repasan algunos momentos de mi vida y me doy cuenta de que ahora no estoy para meterme en conflictos. Creo que tiene mucho que ver con el descanso», ha reconocido el presentador de ‘Supervivientes’.

Jorge Javier Vázquez: «Rosa Benito no estaba por la labor de coincidir»

Respecto a su encuentro con Rosa Benito, el de Badalona asegura que «lo primero que se me viene a la cabeza son los años que vivimos juntos en ‘Sálvame’ y su victorioso paso por ‘Supervivientes’. Ella no estaba muy por la labor de coincidir conmigo, pero al final acabamos dándonos un abrazo», ha desvelado. Asimismo, señala que «cuando Rosa Benito se pone en plan Rosa Benito es un personaje televisivo de primera línea. Su sonrisa cuando le recordaba los maravillosos años en ‘Sálvame’ tenía connotaciones borgianas: ‘No hay otros paraísos que los paraísos perdidos'».

Por otro lado, Jorge Javier reconoce que ha «aprendido que en televisión lo mejor que puedes hacer es no pronunciarse la frase ‘Yo nunca’, porque a la semana siguiente ya estás arrepentido. Cuántas veces habré dicho yo ‘nuca más volveré a entrevistar a este personaje’ y a los pocos días verme en la obligación de suplicarle para que acudiera porque no teníamos invitado que llevarnos a la boca».

«No sé de quién es la frase pero me gusta: ‘La receta para la felicidad es buena salud y poca memoria'», recalca el comunicador catalán, dejando claro que prefiere olvidar las rencillas del pasado y empezar de cero. Una respuesta a quienes le han criticado por esa ‘reconciliación’ con Rosa Benito.

«Creo que no me gustaría presentar un programa de corazón por algún tiempo. El género me entretiene mucho como espectador pero como profesional tendría que enfrentarme a un gran problema para llevarlo a cabo: hoy, me lo creo casi todo. Y así no hay manera. Porque los personajes, como los políticos, tienden a colártela en cuanto bajas la guardia», sentencia.