‘Supervivientes’ somete a Claudia a un test de embarazo en plena emisión: ¿Cuál es el resultado?

Claudia Martínez ha hecho saltar todas las alarmas en ‘Supervivientes 2024′. La concursante encadena varias semanas sintiéndose indispuesta. Unos síntomas, mareos y sensación de malestar, que pueden ser compatibles con un embarazo tal y como ella y sus compañeros han barruntado. Precisamente para resolver cualquier duda, la organización del reality le ha facilitado un test de embarazo a la concursante en pleno directo que la joven no ha dudado en aceptar.

Todo comenzaba cuando Claudia ha rechazado la comida que le han dado sus compañeros a la par que confesaba: «Siento como si me fuera a morir te lo juro». «Tengo ganas de vomitar, me da un asco esto», aseguraba cuando intentaba probar bocado. «Es que me da asco todo, todo, todo. Ya me pones un donut y tampoco me lo como, es que me da asco», proseguía diciendo.

Por su parte, su pareja, Mario, deslizaba: «Eso es raro. No es debilidad por estar aquí, eso es que hay algo. A ver si vas a estar embarazada de verdad». «Tienes todas las papeletas», apostillaba Aurah. Visiblemente sorprendida, la joven aseguraba: «Lo que me faltaba». «No, lo que me faltaba no. Tienes que saberlo lo antes posible para salir de aquí», le ha recriminado su pareja.

Después de ver el vídeo en el que ‘Supervivientes’ nos ponía en antecedentes, Claudia ha intervenido en directo desvelando su estado actual. «Muy llenita de felicidad», ha confesado tras haber ganado la recompensa. Acto seguido, después de ser preguntada por su estado, ella ha apuntado: «No sé si es normal de no comer, no dormir o hincharte de comer en un minuto. No lo sé, nunca se sabe. ¿Te lo imaginas?». Sobre el vídeo de su rechazo a la comida, Claudia ha compartido: «El otro día me levanté con mucho asco de todo».

Por su lado, Carlos Sobera le ha preguntado si siente que puede estar embarazada. Sin cortarse un pelo, Claudia ha comentado: «Si te soy sincera no he sido mamá nunca y no sé lo que se siente. Ojalá, me encantaría». Tras este momento, se le ha hecho entrega de una prueba de embarazo para derribar cualquier incertidumbre. «Vosotros tomáis la decisión de realizarlo o no realizarlo. Esto es vuestra decisión y luego incluso si os realizáis el test tenéis otra posibilidad más que es compartir el resultado del test con la audiencia o guardároslo para los dos».

No obstante, el presentador le ha hecho saber a Claudia que, de ser positivo, ésta tendría que abandonar el concurso. «Si decidís hacer el test de embarazo y el resultado es positivo aunque no lo queráis comunicar públicamente, el equipo médico si tiene que saberlo porque tiene que valorar la situación y tomar una decisión sobre si estando embarazada puedes o no según la circunstancia permanecer en la isla», fueron sus palabras. Así pues, Claudia ha confesado querer hacerse el test para conocer si finalmente está o no embarazada. Sin embargo, el espacio no ha emitido el resultado del test debido a la falta de tiempo. Se conocerá el jueves en la gala con Jorge Javier Vázquez.