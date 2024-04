Santi Acosta se la juega a Telecinco y se salta el veto a ‘Sálvame’ tras lo que hizo ‘De Viernes’

Si hace más de un año ‘Sálvame’ tenía que vérselas y deseárselas para poder hablar de algunos personajes vetados como Kiko Rivera; ahora es toda Telecinco quien tiene que hacer piruetas para evitar que el nombre del programa que presentó Jorge Javier Vázquez aparezca en alguno de sus programas. No obstante, este viernes Santi Acosta se hartó y no dudó en hablar de ‘Sálvame’ de forma clara y directa en ‘¡De Viernes!’.

Y es que en las últimas semanas se está viendo como el veto a ‘Sálvame’ y todos sus rostros más emblemáticos ha ido creciendo. Así, a la hora de hablar del formato de La fábrica de la tele, los colaboradores o presentadores de Telecinco utilizan eufemismos como «el programa de la tarde», «el programa en el que trabajábamos».

Por si fuera poco, a la hora de tirar de hemeroteca y recuperar imágenes de ‘Sálvame’, los programas dejaban de poner el título del programa como si hacen con otros espacios. Pero la gota que colmaba el vaso se podía ver hace unos días en ‘TardeAR’ donde incluso se pixelaba el micrófono que aparecía en unas imágenes en las que Terelu Campos estaba hablando en ‘Sálvame’. No obstante, el jueves ‘Vamos a ver’ levantaba el veto y si que rotulaba con el título del espacio de Jorge Javier.

Pues bien, este viernes en ‘¡De Viernes!’ volvieron a recordarse imágenes de ‘Sálvame’ durante la entrevista de Carmen Borrego y Terelu Campos. Y además tanto las invitadas como los colaboradores como Ángela Portero hacían referencia al formato que fue líder de las tardes durante 14 años sin nombrarlo. Pero Santi Acosta se hartó y decidió decir el título del programa para que la audiencia no se perdiera entre tantos eufemismos.

Así, ‘¡De Viernes!’ hizo un repaso a todo el historial de las Campos y tras ofrecer imágenes citando a otros espacios como ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, ‘TardeAR’, ‘Vamos a ver’, ‘Así es la vida’ y ‘Fiesta’ cuando llegó la hora de tirar de la hemeroteca de ‘Sálvame’ el título del programa no aparecía rotulado como si se había hecho con los otros espacios citados.

Santi Acosta menciona ‘Sálvame’ en ‘De Viernes’ hasta en dos ocasiones

Durante la entrevista, Carmen Borrego evitó nombrar ‘Sálvame’ al hablar del programa en el que trabajaba. «La que habla mal de mí y mi familia es ella en unos audios que la graban. Yo no he hablado mal de ella. Yo un viernes por la noche estoy en el programa anterior que iba los viernes», sostenía la concursante de ‘Supervivientes 2024’. «En Sálvame«, le matizaba Santi Acosta sin pudor.

«Y a las once de la noche cuando el sábado por la mañana yo tengo que hacer esa exclusiva y hay un contrato firmado me dicen que no lo haga», proseguía contando Carmen Borrego. «Paola estaba destrozada por los audios que han salido y por lo que se está diciendo, no por mí si no por todo lo que estaba pasando», aclaraba ella. «Pero te culpa a ti por el programa«, le recriminaba Ángela Portero. «Y yo que culpa tengo de que un programa grabe a una señora hablando mal de mí», le replicaba Borrego.

«Yo he sufrido lo más grande en ese programa, he rogado que no se pusieran esos audios y he salido de ese programa llorando por lo que estaban haciendo», se quejaba Carmen Borrego. «A Sálvame», volvía a repetir Santi Acosta cansado de que haya que ocultar el título del programa de La fábrica de la tele. Después era Terelu la que no se cortaba y también mencionaba por su nombre al programa que ella presentó junto a María Patiño en su última temporada la tarde de los viernes.