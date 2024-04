María Isabel lanza todo este comunicado tras lo que pasó al final de ‘Bailando con las Estrellas’

María Isabel se alzó como flamante ganadora de ‘Bailando con las Estrellas’ en su primera edición en Telecinco. La cantante se midió en un duelo final con Adrián Lastra, otro de los grandes concursantes del talent show, pero el gran apoyo del público decantó la balanza a su favor.

Cuando Jesús Vázquez dio a conocer el veredicto, la joven se mostró sin palabras. Fue incapaz de creérselo, pero apenas tuvo tiempo para expresar lo que sentía y agradecer ese enorme respaldo, ya que la final del concurso fue bastante atropellada. Por eso, horas después, se ha manifestado en sus redes sociales.

«No tengo palabras para todo lo que vivimos. Pero sí me sobran para agradeceros a vosotros por hacernos ganadores de ‘Bailando con las Estrellas’. Espero que desde casa disfrutaran de nuestros bailes y del resto de mis compañeros porque hicimos una gala final increíble», empieza escribiendo María Isabel.

«20 años después de mi primera victoria (en Eurovisión Junior), se vuelve a repetir. No se imaginan el proceso de estos meses hasta llegar, y conseguirlo. Sólo sé que ha sido lo más vivirlo con un profesor de baile como es mi @luismontero_dancer. Gracias por hacer que el baile ahora sea mi pasión», prosigue la artista, haciendo hincapié en la dureza de esta experiencia pero en el aprendizaje que ha sacado de ella.

«Te quiero mucho, y a mi @saragarcia.dance y @adrian_lastra porque hemos llegado juntos, y he aprendido de cada uno de vosotros. Mi premio son las personas que he conocido en esta etapa de mi vida. Este programa me ha dado tanto… Que me llevo amistades para toda la vida. Y es que todo el equipo es maravilloso», resalta María Isabel, mostrando así la impecable opinión que tiene hacia ‘Bailando con las Estrellas’ y su organización.

«Os voy a echar de menos, hoy estoy nerviosa escribiendo esto porque aún no me lo creo. Pero objetivo conseguido», celebra la concursante en esa especie comunicado en Instagram. Por otro lado, María Isabel no se olvida de sus otros dos compañeros finalistas, Athenea y Bruno Vila «por haber vivido esto todos juntos de la forma más bonita que se podía vivir».

Por último, María Isabel apela a la continuidad de ‘Bailando con las Estrellas’ por el gran show que es y todos los valores que representa. «Cierro esto diciendo que ojalá perdure este formato, ya que todos los bailarines y maestros de baile merecen llevar el baile a lo más alto. Inspiráis a muchas personas y nos hacéis felices cuando os vemos bailar. Bulldog y Mediaset, gracias y más gracias, que fácil ha sido trabajar juntos», concluye su post.