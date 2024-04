Bruno dice lo que de verdad piensa de la victoria de María Isabel en ‘Bailando con las Estrellas’

Bruno Vila no ha ganado ‘Bailando con las Estrellas’. Es otro de los grandes titulares que ha generado la gran final del talent show de Telecinco, que coronó a la cantante María Isabel como ganadora de la edición en un duelo con Adrián Lastra, que protagonizó tres coreografías apoteósicas.

El resultado fue merecidísimo, aunque también lo habría sido si el actor se hubiera proclamado vencedor. La gran injusticia se produjo con Athenea Pérez, que quedó en cuarta posición por detrás del Mozo de Arousa, que obtuvo la tercera plaza a pesar de que su nivel era mucho más bajo.

«Mi gente, no sabéis lo mucho que he aprendido en esta experiencia. Ha sido dura, intensa, divertida. Me ha costado muchísimo bailar pero cada cosa que iba consiguiendo era un éxito personal muy grande», ha empezado escribiendo Bruno Vila en esa publicación con la que ha hecho balance de su paso por ‘Bailando con las Estrellas’.

«He quedado tercero, que lo considero un puestazo, compartiendo el podium con dos grandes bailarines amateurs que son Adrián Lastra y nuestra ganadora María Isabel, a la cual tenemos todos que felicitar porque ha hecho un gran concurso junto a su pareja«, ha proseguido, dejando claro que está satisfecho con su posición y que está encantado con que la ganadora haya sido María Isabel.

«Vivir esta noche con ellos junto a mi también queridísima Athenea Pérez fue maravilloso. Nada de esto hubiese sido posible sin Marta, que no solo ha sido maestra de baile sino un apoyo a nivel emocional muy grande en esta experiencia por la que siempre le estaré agradecido», ha continuado Bruno Vila.

También se ha dirigido a Mediaset y la producción para agradecer la oportunidad: «No me puedo olvidar de dar las gracias a Mediaset por elegir como una de sus grandes apuestas de la temporada un programa artístico, gracias por incluirme en él. Gracias a ellos y a la productora, que fue quien lo llevó a cabo, su maravilloso equipo siempre nos ha estado cuidando«.

Por último, el joven da las gracias «a todos los que de una forma incondicional me habéis votado semana tras semana». «Habéis sido mi fuerza y soporte, os quiero. Gracias por el vínculo tan bonito que hemos creado», concluye el post.