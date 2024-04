Adrián Lastra revela el alto precio que ha pagado al participar en ‘Bailando con las estrellas’

Ahora que ‘Bailando con las estrellas’ ha llegado a su fin en Telecinco toca hacer balance del concurso. Y es lo que han hecho los finalistas como Athenea Pérez y Bruno Vila. También Adrián Lastra, que se quedó en segunda posición después de que fuera María Isabel quién se alzara con la victoria.

No hay duda de que Adrián Lastra ha sido uno de los grandes favoritos de ‘Bailando con las estrellas’ desde el principio. Y es que cabe recordar que el actor venía de haber ganado ‘Mira quien baila: La Revancha’ en Univisión en EEUU y México.

Por ello, sus compañeros le veían como el máximo rival a batir. También el jurado de ‘Bailando con las estrellas’ le ha exigido más que al resto al venir de haber ganado un programa de baile. Un hándicap por el que Adrián Lastra junto a su bailarina, Sara García, ha tratado de exigirse a sí mismo mucho llegando al límite en muchas ocasiones.

Ahora, el actor ha querido dejar claro en su cuenta de Instagram lo que ha supuesto para él participar en ‘Bailando con las estrellas’ y todo lo que ha vivido en el programa de Telecinco. «Debe ser que me gusta mucho el número 2…» empieza ironizando sobre su segundo puesto después de que hace una semana también quedara segundo en ‘El desafío’ en Antena 3.

«Lo voy a decir alto y claro, NO SOY BAILARIN PROFESIONAL!!! Todo el equipo de bailarines son los que tienen esa GRAN etiqueta. Yo me dedico a trabajar duramente para sacar números como este. Gracias, GRACIAS @saragarcia.dance por confiar en mi ciegamente. Nunca en mi vida había hecho telas antes y se que quería y podía hacer “algo” aunque fuese pequeñito!», recalca en su publicación.

Adrián Lastra confiesa sus lesiones por ‘Bailando con las estrellas’

Tras ello, Adrián Lastra deja claro que ‘Bailando con las estrellas’ ha sido la etapa más dura de su vida profesional. «Esta etapa ha sido una de las más duras de mi vida a nivel personal y a nivel FÍSICO. El baile en mi vida estará siempre, pero como un segundo plano… yo vuelvo a mi oficio, la actuación», asevera. «Nunca he trabajado para ganar premios, nunca he bailado para ganar un programa. He bailado porque quería demostrarme que si podía hacerlo. Porque quería GOZAR y sobre en este baile que regalar todo nuestro esfuerzo y sacrificio», prosigue diciendo.

«Tras habernos desgarrado @saragarcia.dance y yo, esguinces, desgarros musculares, quemaduras de las telas, bloqueo de las falanges de los dedos de las manos, caídas en cervicales, queríamos reventar esto y perdón que lo digo pero HEMOS HECHO HISTORIA de TODOS LOS DANCING WITH THE STARS DE EL MUNDO habiendo hecho una parte de telas en mitad de de una rutina! Sara, lo hemos conseguido, hemos ganado!!», añade relatando así todas las dolencias que han vivido él y su bailarina.

Finalmente, Adrián Lastra no duda en felicitar a María Isabel por su victoria. «Pero por supuesto…. ENHORABUENA @mariaisabelamqs porque eres INCREÍBLE. Enhorabuena @luismontero_dancer porque eres un puto ejemplo», concluye.