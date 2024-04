La incendiaria publicación de Sofía Suescun contra Laura Matamoros que dará que hablar

Sofía Suescun por fin se ha pronunciado sobre el machaque que Kiko Jiménez está sufriendo por parte de Laura Matamoros en ‘Supervivientes 2024’. Empezaron con muy buena relación, pero ese buenrollismo se ha truncado y andan a la gresca por cualquier cosa. Este domingo fue el reparto de arroz lo que provocó un nuevo enfrentamiento.

La influencer acusó a Kiko de echarse mayor cantidad y él, para defenderse, le echó en cara el pescado que estaba comiendo gracias a su casi exclusiva pesca, pues es el único que logra atrapar un buen número de peces en Playa Limbo. A partir de ahí, la hija de Kiko Matamoros, que se autodefine como «macarra», hizo honor al apelativo y se deslenguó contra Jiménez llamándole «ruin», «sucio» o «bicho malo» entre otras lindezas. Recordemos además que en la anterior bronca le llegó a decir «hijo de la gran puta».

Pues bien, ante todo esto, Sofía Suescun no ha podido reprimirse más y ha atacado a Laura Matamoros de un modo incendiario. «Anoche sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejándole de egoísta y salieron mal parados. Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarte lerdo. Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros, que entiendo que ese día tampoco fue al colegio igual que cuando te explican cuál es el número PI, pero no quiero ser mala», ha soltado la joven.

Con estas tremendas palabras, la hija de Maite Galdeano ha ridiculizado el analfabetismo de Laura, que quedó patente la semana pasada en su estrepitoso test de cultura general en el que falló casi todas las preguntas. Entre ellas, la equivalencia del número PI. Sin duda, este contraataque de Sofía traerá mucha cola.

Al hilo, también se ha pronunciado ante los rumores de una posible atracción entre ellos y que la propia organización de ‘Supervivientes’ ha querido azuzar. «Los carpeteos forzados no existen y mi chico no me va a cambiar por nada ni yo a él», ha sentenciado alto y claro.

Respecto a lo que piensa del concurso de Kiko Jiménez, ha sido muy rotunda: «Ya ha pasado un mes y la verdad es que se me empieza a hacer pesado, le echo mucho de menos, pero todavía me queda mucho más de echarle de menos. Estoy feliz por su salvación de ayer. Lo está haciendo impoluto. Han estado sin fuego, sin comer, con temporales… y siempre afrontando todo con la positividad que le caracteriza. Y lo gran pescador que está siendo además de generoso, pero vamos, yo soy él y a partir de ahora, viendo cómo se comportan sus compañeros no le regalo ni un pez», ha aseverado.