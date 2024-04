ENCUESTA: ¿Quién tiene que ser el ganador de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco?

Tras doce semanas de competición, ‘Bailando con las estrellas’ celebrará este sábado su gran final en la que conoceremos al ganador de su primera edición en Telecinco. Adrián Lastra, Athenea Pérez, Bruno Vila y María Isabel son los cuatro finalistas que lucharán por alzarse con la victoria.

Los finalistas de la adaptación española del famoso formato original ‘Strictly Come Dancing’ (‘Dancing with the Stars’) llevarán a cabo tres coreografías y la suma de los votos del jurado y del público determinará qué aspirante logrará alzarse con la victoria.

Así, Telecinco ha decidido mantener la mecánica habitual de ‘Bailando con las estrellas’ y que sea la votación final entre los votos del jurado y los del público la que decida quién debe coronarse como ganador. Algo en lo que sin duda podría afectar el favoritismo que tiene Bruno Vila por parte del público.

Adrián Lastra, Athenea Pérez, Bruno Vila y María Isabel, junto a sus respectivos maestros, se enfrentarán a su mayor reto artístico en la gran final de ‘Bailando con las Estrellas’, en la que tendrán que ejecutar tres coreografías: una elegida por el jurado; un baile de exhibición original sin ceñirse a un estilo concreto, creado por el concursante y su maestro; y una coreografía elegida por ellos mismos de entre todas las que han bailado en el talent show.

¿Conseguirá Adrián Lastra repetir el éxito que tuvo en EEUU? ¿Será Athenea Pérez la que consiga ganar después de haber sido una de las favoritas? ¿Volverá María Isabel a ganar un concurso tras ganar ‘EuroJunior’ y ‘Eurovisión Junior 2004’? ¿O conseguirá Bruno Vila ser el nuevo Belén Esteban y ganar el programa pese a ser el que peor nivel tiene de los cuatro?

Por lo pronto, en El Televisero quereos saber tu opinión. ¿Quién debe ser el ganador de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco: Adrián Lastra, Athenea Pérez, Bruno Vila o María Isabel?