Un exconcursante de ‘Supervivientes’ desmantela la gran mentira del programa

En ‘Supervivientes’ no todo es lo que parece, y cada vez más exconcursantes dejan al descubierto los grandes secretos del programa. Albert Barranco, exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ habló desde su experiencia en ‘Fiesta’ y tumbó uno de los mitos más repetidos del reality a lo largo de las ediciones.

El arranque de esta nueva edición en Honduras ha estado marcado por los abandonos. Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego han sido las primeras bajas, y es que parece que los concursantes no se están adaptando del todo bien a la vida en Honduras. Ángel Cristo Jr. se ha negado también a participar en algunas pruebas por problemas de salud.

Por otro lado, Pedro Aguado, superado por el programa, ha pedido su nominación para poder volver a casa cuanto antes. Parece que ‘Supervivientes’ está siendo una experiencia convulsa para la mayoría del casting este año, pero Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño insisten cada día en que el peor momento del concurso es la adaptación.

Albert Barranco dinamita la gran mentira de ‘Supervivientes’

Albert Barranco, exconcursante de ‘Supervivientes 2020’.

El presentador le ha repetido a los concursantes en varias ocasiones que una vez superen los 21 días en la isla, se habrán adaptado completamente a su aventura en Honduras. Sin embargo, Albert Barranco quiso desmentir por completo esa afirmación que el programa y muchos compañeros repiten hasta la saciedad durante las ediciones.

«Yo no me adapté en la vida. Eso me lo dijeron a mí para que me quedara callado 21 días y así no daba la lata, pero llega el 22 y sigues todavía peor», reveló el exconcursante de ‘Supervivientes’ para sorpresa del resto de los colaboradores de ‘Fiesta’. Aún así, más de uno en plató trató de defender la famosa teoría.

Belén Rodríguez insistió en que lo que Jorge Javier contaba es real. «Pero cuando pasan 21 días se pasa el hambre y te aclimatas», señaló la colaboradora del programa presentado por Emma García. Sin embargo, a la negativa de Albert Barranco pronto se sumaron otros dos exconcursantes del reality también presentes, Ana Luque y Yulen Pereira.