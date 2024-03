‘Supervivientes’ emite lo ocurrido entre Arantxa del Sol y Carmen Borrego en publicidad

Uno de los conflictos que más ha pensionado la convivencia en ‘Supervivientes 2024‘ se vivió durante la emisión de la gala dominical. En concreto, la relación entre Carmen Borrego y Arantxa del Sol terminó saltando por los aires debido a las quejas y reproches de la presentadora hacia la hija de María Teresa Campos. El conflicto entre ambas continúa ya que el reality ha emitido lo que no se vio de la monumental bronca entre ambas.

«Es que vosotros sois o conmigo o contra mí», comenzó diciendo Arantxa para, acto seguido asegurar: «Estoy agobiada, basta ya». Kike Calleja ha sido otro de los que han criticado duramente a Arantxa afeándole haber contestado muy mal. «Ella nunca contesta mal, contestamos mal los demás», ha ironizado Carmen Borrego. Una postura que no le ha sentado del todo bien a Arantxa. Por su parte, Kike remataba: «No manipules que no estamos equivocados cinco personas y dos vais en contra el grupo. Bueno tú de vez en cuando».

En ese instante, Miri también ha reaccionado afeándole su actitud: «Delante de Ángel nunca nos defiendes a nosotros». «Siempre se lo dices por detrás según tú», le ha soltado Kike Calleja. Visiblemente acorralada, Arantxa del Sol ha asegurado: «Siempre se lo digo a Ángel». «Tú no te has mojado y ahora te estás dejando llevar por Ángel y te va a llevar la corriente negativamente», ha vuelto a insistir el que fuese reportero de ‘Sálvame’. «Solo intentáis que me moje y eso significa que le tenga que dar la espalda a una persona que conmigo se comporta muy bien», se ha defendido Arantxa.

Un argumento que no le ha valido a sus compañeros, quienes aseguraban: «Contigo se comporta bien, pero del resto del grupo no. Que ayer lo único que salió de su guarida para decirnos que éramos unas ladillas y viniste tú a decir que había dicho ladillas porque lo había dicho en venezolano. Mira tía… ¿quién se cree eso?».

«Tú puedes tener tu propia personalidad», le ha soltado Miri. Ante ello, Arantxa del Sol ha dejado entrever el peloteo constante hacia Carmen Borrego: «Yo no le río las gracias a todo el mundo. Vosotros sí que reís gracias que yo no entiendo». Al ver que se volvía a originar revuelo, Arantxa ha tirado la toalla aseverando: «Paso, de verdad, me dais mucha pereza». «Pues no sabes la pereza que nos das tú a los demás», ha rematado Carmen.

El virulento ataque de la hija de Arantxa del Sol a Carmen Borrego

Tras emitir una parte de la bronca, Carlos Sobera le ha pedido a la defensora de Arantxa del Sol que se pronunciase. Visiblemente indignada, la hija de la presentadora ha sacado las garras por defender el papel de su madre. «Las provocaciones constantes que estoy viendo por parte de Carmen Borrego, todo el rato intentando ponerla entre la espalda y la pared y al final van a conseguir que se posicione y efectivamente se va a acabar posicionando al lado de Ángel porque es la única persona que no está todo el rato tocándole las palmas a Carmen Borrego como todos los demás, que me parecen todos unos palmeros», fueron sus declaraciones.

Ángel Cristo Jr, contra las cuerdas

Cabe recordar que el conflicto entre Carmen Borrego y Arantxa del Sol ha comenzado a raíz del posicionamiento de todo el grupo contra Ángel. Frente a la tibieza de Arantxa, Kike Calleja le ha preguntado: «A mí me gustaría que Arantxa se mojara públicamente y dijera si nos ha faltado el respeto este señor alguna vez. Por favor, Dilo ya». Ante la afirmación de Arantxa, Ángel también lo ha reconocido excusándose en el comportamiento de sus compañeros. «Cómo no te vamos a faltar al respeto si nos insultas todo el rato. ¡Ya está bien! Que lo sepa la gente, a ver si te mandan a tu casa ya», ha dicho fuera de sí Kike Calleja.

«Cuando nominé a Ángel dije lo que no me he equivocado. «Nomino a Ángel porque aunque lleva dos días mejor, estoy convencida de que volver aa salir el Ángel de siempre y efectivamente». Como nosotros no le hemos hecho nada, vamos a nuestro rollo hasta que llega él el que viene a meternos caña, a decirnos que somos tóxicos, a decirnos que somos ladillas y todavía quiere que le defendamos», le ha arreado Carmen Borrego. Frente a ello, el principal aludido ha negado querer su defensa.

«Seguís siendo unas ladillas tóxicas», le ha devuelto el hijo de Bárbara Rey. Éste no se ha quedado callado y le ha arreado a Miri llamándola malcriada. En la misma línea, ha asegurado que solo quiere «que le suban los followers». «Pero mira lo que dice, es que por favor, mirad lo que dice. Luego vas de angelito de la guarda y de Ángel no tienes nada», ha explotado Miri. Visiblemente hastiado, Ángel ha exclamado: «¡Qué mala gente, qué grupo más malo!».

Una conducta victimista que ha hecho explotar a Kike: «Todo el mundo contra Ángel Cristo, pobrecito. El maleducado y el que se mete con todo el mundo es este señor y luego está durmiendo todo el día y solo sale para hacer daño». «Yo durmiendo hago más que tú despierto», se ha defendido Ángel. Finalmente, Kike ha concluido con un golpe bajo hacia su compañero al aseverar: «Un beso a Bárbara Rey y a Sofía Cristo. Ya sabemos cómo es esta persona porque estamos viviendo con ella. Un beso».