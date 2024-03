Rocío Madrid destripa el pacto secreto de ‘Supervivientes’ tras su expulsión: «Me destrozaron»

Nada más llegar a plató, Rocío Madrid no dudó en desvelar uno de los secretos mejor guardados de sus compañeros de ‘Supervivientes’. La primera expulsada de la edición compartió con todos los espectadores el pacto que existe entre los concursantes del programa para librarse de la expulsión. Así, la presentadora dejó al descubierto la principal estrategia de este año.

Tan solo unos minutos después de su expulsión este domingo, la concursante ya lanzó una grave acusación sobre sus compañeros. «Estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida. Hay mucha maldad y entre ellos tres se han puesto de acuerdo para hundirme», dijo la actriz refiriéndose a Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Marlote.

Rocío Madrid: «Hicieron piña para destrozarme»

Sandra Barneda se puso entonces muy seria con los habitantes de Playa Limbo, recalcando que eran «acusaciones muy graves». Pero la cosa no quedó ahí, ya que Rocío Madrid volvió a sacar el tema en su llegada a plató este martes. «Desde que llegué a esa playa, fue cuando realmente perdí mi equilibrio emocional», comenzó explicando la expulsada.

Rocío Madrid en ‘Supervivientes’

Durante su conversación con Carlos Sobera, la presentadora volvió a referirse a los días tan duros que pasó en la isla junto a sus compañeros. «Soy consciente de lo que dije en directo, no quiero repetir la palabra porque no es necesario. Pero yo el nivel de humillación, de reírse de mí, de hacerme el vacío y atacarme con mi vulnerabilidad para destrozarme, no lo he vivido en mi vida», sentenció Madrid.

«Me destrozaron emocionalmente. Yo creo que Lorena les puso en aviso y se unieron y se hicieron piña para destrozarme», explicó la primera expulsada de ‘Supervivientes 2024’. De esta forma, Rocío Madrid destapó la supuesta estrategia de los concursantes de Isla Limbo para asegurar su permanencia en el concurso y ser salvados semana tras semana.

Tras ver el vídeo que resumía su paso por Honduras, la presentadora hizo balance sobre su tiempo en el concurso. «Lo he disfrutado mucho, la parte bonita de la supervivencia e incluso el conflicto que se genera por la supervivencia lo he disfrutado», confesó Madrid. Sin embargo, aseguró que hubo un detalle que arruinó por completo su concurso.

«Lo peor ha sido la convivencia con dos personas», señaló Rocío Madrid haciendo referencia a Aurah Ruiz y Kiko Jiménez. Sobre la primera, la expulsada se pronunció aún llena de asombro por lo vivido. «Sigo intentando entenderlo. No ha habido ningún motivo tan fuerte como para lo que se ha montado», reflexionó la actriz. Aún así, sobre Kiko mantiene que él ha ido en su contra desde el primer momento.