La rajada de Rocío Madrid sobre ‘Supervivientes’ tras su expulsión traerá gran cola

Rocío Madrid ha sido la primera expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2024’. Una pérdida muy considerable para el concurso de Telecinco al tratarse de una de las concursantes revelación. De hecho, era la protagonista de la trama principal que imperaba actualmente en Honduras y levantó el ‘Conexión Honduras’ de este domingo con su encarnizado conflicto contra Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote.

La actriz protagonizó varios enfrentamientos, rompiendo esa paz que se había impuesto en Playa Limbo y que hacía muy aburrida esa convivencia. Incluso no se cortó a la hora de denunciar en pleno directo que estaba sufriendo lo más parecido al «bullying» por el trato que le daban los tres citados robinsones desde que puso un pie en esa localización tras ser desterrada de La Palapa.

Sin embargo, los espectadores de ‘Supervivientes’ que votaron volvieron a demostrar su nulo criterio y decidieron que Rocío Madrid fuera la primera eliminada de la edición, poniéndose así fin a una de las grandes tramas para enorme disgusto de los amantes del ‘salseo’ en un reality.

No obstante, aunque era consciente de que sonaba raro, Rocío dio las gracias por ser fulminada del concurso: «No podía más. No me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio, pero esto se me estaba haciendo bola. De haberme quedado, no hubiera aguantado más de dos días seguidos. Agradezco un montón a todo el mundo que me haya apoyado, pero estoy feliz de irme, no podéis imaginar cómo lo he pasado».

Horas después, ‘Supervivientes’ ha publicado un vídeo inédito en el que la ya exconcursante habla de su experiencia en estas casi tres semanas de aventura y responde sobre quién ha sido su decepción y quién debería alzarse como el ganador de esta temporada a pesar de que aún estamos en las postrimerías.

«Mi experiencia en ‘Supervivientes’ la valoro como agridulce porque, por un lado, me llevo a gente maravillosa que he podido conocer y la experiencia tan salvaje en la naturaleza, que eso es lo que más me ha gustado de todo. Pero es cierto que, por otro lado, he vivido momentos muy desagradables con ciertas personas con las que me ha tocado convivir. Creo que voy a borrarlos de mi mente porque ha sido horrible», ha sentenciado Rocío Madrid en clara referencia a Aurah, Kiko, Laura y Morlote.

Aunque las palabras más duras las ha dedicado a otro concursante y traerán cola. «La persona que más me ha decepcionado ha sido Pedro García Aguado. Pedro era una persona que yo admiraba cuando la veía en televisión, viajamos juntos en el avión viniendo para Honduras, me pareció un tío muy peritas, pero ostras, allí en concurso me ha sorprendido para mal», ha reconocido sin rodeos.

Respecto a su ganador, Rocío Madrid también es muy tajante: «Tengo varios candidatos, pero, si las cosas son justas y la gente va a votar y a entender el que mejor concurso haga de supervivencia y de convivencia, yo diría que Javier (Ungría), Blanca o Arkano».