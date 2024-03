Lara Álvarez anuncia su vuelta a la televisión tras dejar Mediaset: «No tardareis en verme»

Lara Álvarez ya tendría preparado su regreso a la televisión. Tan solo un mes después de su salida de Mediaset, la comunicadora ha revelado que ya ha recibido ofertas de varios proyectos. La antigua reportera de ‘Supervivientes’ ha dejado claro que no pasará mucho tiempo alejada de la pequeña pantalla, y que ahora es tiempo de «elegir lo mejor posible».

La comunicadora reapareció esta semana después de su salida de Mediaset, y confirmó para los micrófonos de Europa Press que ya tiene varias ofertas sobre la mesa. «Tengo opciones acorde con mis valores. Ahora mismo estoy en un momento muy importante de tomar decisiones, de coger las riendas e intentar elegir lo mejor posible para seguir la línea que más va con mi persona», aseguró Álvarez.

Lara Álvarez: «Es difícil elegir con tan buenas opciones»

Y es que, después de ocho años en ‘Supervivientes’ y algunos proyectos fallidos en Telecinco, la presentadora se fue «para emprender un nuevo camino profesional». Ahora, Lara Álvarez asegura que se encuentra en uno de los momentos «más ilusionantes» y que «es difícil elegir con tan buenas opciones sobre la mesa». Aún así, ha desvelado que se enfrenta a formatos que supondrán un reto para ella.

Lara Álvarez en ‘La mejor generación’.

«Puedo elegir varias», afirmó la periodista muy contenta, que señaló también que se trata de propuestas que la «sacan de la zona de confort». «No tardaréis mucho en verme en televisión. Hay varias cosas que me ilusionan y con las que me identifico», insistió la comunicadora, que también recordó su etapa final en Telecinco.

Tras ser relevada por Laura Madrueño, la presentadora asegura que sintió algo de miedo. «Claro que sentí vértigo, pero creía que era el momento de apostar por otro camino», explicó Lara Álvarez, que encadenó durante los últimos meses distintos formatos fallidos. Aún así, se reafirma en que las cifras de audiencia no siempre lo son todo.

«Llevaba ya muchos años con una oportunidad de crecimiento personal y disfruté en todos los programas que hice, pero yo he aprendido una cosa y es que las grandes audiencias no significan directamente una satisfacción personal y las bajas no tienen por qué ser una sensación de fracaso«, sentenció la comunicadora.

Y aunque ahora explora otras «buenas opciones sobre la mesa», la comunicadora dejó claro que no cierra las puertas a una posible vuelta a Mediaset en algún momento. «Siempre hemos mantenido una relación muy directa», aclaró Álvarez sobre su paso por el grupo de comunicación.