Carmen Borrego, al límite del abandono en ‘Supervivientes 2024’ tras un ataque de ansiedad

La situación de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024‘ sigue siendo crítica. Si hace una semana parecía que la colaboradora de ‘Así es la vida’ quería abandonar, ahora la hija de María Teresa Campos parece que ha llegado al límite tras sufrir un tremendo bajón en Honduras.

Después de que el pasado jueves, Carmen Borrego se negara incluso a participar en la prueba para elegir localización y recibiera un rapapolvo de Jorge Javier Vázquez; este viernes ‘De Viernes’ ofreció unas imágenes inéditas en las que se vio a Borrego completamente agobiada.

Y es que en las imágenes se ve a Carmen Borrego quejándose de no poder comer al no tener fuego. «No tenemos fuego y yo el arroz crudo ya me he negado porque no me encuentro bien y yo creo que es del coco y del arroz crudo. Ayer no comí nada y hoy a las horas que son tampoco», le confiesa la colaboradora a Rocío Madrid.

Tras ello, se ve como la hermana de Terelu está tumbada y le dice a Kike Calleja que «si como arroz vomito». El colaborador de ‘Vamos a ver’ se muestra preocupado por el estado de su amiga y compañera que termina vomitando tal y como ella misma les cuenta a sus compañeros de playa.

Y cuando Carmen Borrego pretendía bañarse para intentar recomponerse sufría un fuerte ataque de ansiedad. «Tengo la angustia de mi vida», les dice. «De verdad que agobio no puedo, fatal», añade cuando intentaba olvidarse de todo.

Finalmente, Borrego optaba por volver a tumbarse y taparse con el saco para llorar y expulsar todo lo que estaba sintiendo y pasando sobre su cabeza. «Dejadme, no me encuentro bien», les pedía la colaboradora a sus compañeros que no sabían como ayudarla.