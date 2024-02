Marta López confiesa por primera vez que es una mujer víctima de abusos y maltrato

Marta López ha consternado a todos en la nueva gala de ‘GH DÚO‘ de este martes con su curva de la vida, en la que ha revelado por primera vez y con un encomiable arrojo que fue una mujer maltratada y víctima de abusos.

«Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cómo es mi vida. Todo el mundo cree que he sido una niña pija y va a ser duro porque no lo habéis oído de mi. Yo nací en Benavente, un pueblo de Zamora. Cuando tenía 9 años tuve un problema con un vecino, vamos a decir que no se portó bien conmigo. Me voy a ahorrar muchas cosas para no herir la sensibilidad de nadie, pero fue algo que durante muchos años me marcó y que no entendía», ha empezado contado. Y aunque no lo ha verbalizado directamente, ha quedado claro a qué se refería.

«Luego me fui a Tenerife con mi primer novio. Mi primera relación era de maltrato continuamente, de pegarme palizas hasta que un día el de seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara ensangrentada. Eran cosas que daban vergüenza decirlas. En aquel entonces, yo pensaba que me quería mucho y que por eso me hacía esas cosas. Y me acabé yendo de Tenerife huyendo de él», ha proseguido compartiendo Marta López.

«Me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal. Me apunté al casting de ‘Gran Hermano’ y aquí estoy 23 años después. Ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida y la oportunidad de descubrir un mundo nuevo. La televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado un maltrato o abusos no tenemos que avergonzarnos», ha continuado relatando, dejando con el corazón en un puño.

Pero el infierno de Marta López no se quedó ahí: «Cuando salgo de ‘GH’ conozco a mi marido en uno de los locales que yo tenía. Me casé y tuve a mi hijo Jorge y a mi hijo Tello, que, junto con Javier, es lo que más quiero en mi vida. Luego me separo y, cuando vino la crisis, me arruiné completamente. Llegó el momento en el que me tuve que armar de valor, cogí a mis tres hijos y con una mano delante y otra detrás y con deudas de los negocios me vine a Madrid. Lo pasé fatal, no podía ni encender la calefacción».

«También durante esta etapa de mi vida experimenté maltrato psicológico. No voy a decir de quién, pero fue un machaque que no sabéis hasta qué nivel. Y me da una rabia no haberme dado cuenta de todo esto antes y no haberle puesto nombre… Si me coge ahora, esto no se queda ahí», ha lamentado la concursante y colaboradora de Telecinco.