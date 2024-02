Clamor gigante en ‘OT 2023’ por los desplantes y la actitud de Ruslana en plena recta final

Cada vez queda menos para la gran final de ‘OT 2023’, y los nervios están a flor de piel entre los concursantes. Ruslana no atraviesa su mejor momento en el concurso, y no estar entre los tres finalistas elegidos en la última gala le ha afectado.

La concursante del talent de Prime Video ha protagonizado durante los últimos días varios desplantes con los profesores de la academia. A eso se suman sus sonadas burlas sobre el puesto de semifinalista, que han llamado la atención de los espectadores.

La última gala de ‘Operación Triunfo’ fue un momento muy complicado para la concursante canaria. Después de que su amiga Chiara fuese expulsada, y la baja puntuación por parte del jurado, la triunfita abandonó la posgala presentada por no encontrarse bien. Nada más volver a la academia, la concursante se derrumbó con Noemí Galera. «Sé que ella está bien y que en nada nos vemos, pero es que voy a estar una o dos semanas aquí y eso se me va a hacer duro», explicó Ruslana hablando de su amiga.

El desplante de Ruslana en ‘OT 2023’

Pero después de compartir sus sentimientos con la directora de la academia, la concursante de ‘OT 2023’ continuó creando una escena que dejó perplejos a sus compañeros. «¡Para qué coño entro! ¡Para qué coño entro!», exclamó Ruslana, visiblemente afectada por ser la aspirante con la valoración más baja junto a Martin. Unos gritos que Paul y otros concursantes escucharon desde la cocina.

A la mañana siguiente, durante el repaso de la Gala 10 junto a Noemí Galera y Manu Guix, la canaria compartió, más relajada, sus preocupaciones con el resto de sus compañeros. «Fue duro porque todas las semanas es lo mismo, nominados, unos cruzan y otros no. Pero fue que de repente había un ranking y no hay que tomárselo así, pero como que de todo lo que has hecho ahora tiene una nota…», explicó la semifinalista del talent.

«Siempre se ha hecho igual, tenéis que prepararos para eso. Porque el ranking de ayer con lo que os pueden llegar a decir fuera es un camino de rosas. ¿eh?«, advirtió Noemí Galera a la concursante, que además rompió una lanza a favor del jurado y aseguró que habían sido «positivos». A partir de ahí, la concursante de ‘OT 2023’ se mostró incómoda ante las cámaras y tuvo una actitud extraña durante el resto del día que colmó la paciencia de la directora.

Ya hasta Noemi está cansada de la actitud de Ruslana.. #OTDirecto6F pic.twitter.com/YA1llhN1bz — ๔คภŦภ๔z (@DanFndz) February 6, 2024

Justo después de la toma de tonos, Noemí Galera preguntó a la concursante si se encontraba bien, y Ruslana se limitó a contestar con un «Sí» bastante seco que llamó la atención de los espectadores por el momento tan incómodo que se había creado. «Ay, dame paciencia, porque…», expresó Galera, que compartió su desconcierto con Manu Guix. Pero la cosa no quedó ahí, ya que la canaria compartió con sus compañeros cómo se sentiría si se quedase finalmente a las puertas de la final.

Ruslana llama a los semifinalistas «donnadie»

«No es lo mismo irte en la gala 6 que irte en la gala 11 ¿Sabes? Es como: He hecho todo y te quedas a esto de la última semana y de poder decir que soy finalista. Ya no lo vas a poder decir, vas a ser un donnadie. Vas a ser semifinalista«, explicó la concursante, que rápidamente fue señalada por los seguidores de ‘OT 2023’.

Ruslana: "ser semifinalista es ser una Don Nadie". Hija, Miki Núñez, Agoney, Edurne, Chica Sobresalto o Samantha, entre otros, fueron semifinalistas. A ver cómo te va a ti pic.twitter.com/D5utM3kMZv — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@c0cagamarra) February 6, 2024

«Me he expresado mal. Perdón, me he expresado mal y ya está. No pasa nada. Estoy exagerando, pero da pena llegados a este punto, habiendo vivido todos lo mismo, quedarte a las puertas», apuntó Ruslana para corregir sus anteriores palabras, después de que Martin le llamase la atención por lo que acababa de insinuar.

Lluvia de críticas a Ruslana

Esta actitud de Ruslana en los últimos días ha generado un auténtico clamor en redes sociales donde muchos consideran que la concursante se ha cargado su concurso y no debe pasar a la final.

Creo que la mejor lección que le puede dar la vida es quedar semifinalista, y así comprobar que no será una doña nadie por eso https://t.co/vsUjWzvAaD — Pablo Sevilla (@PabloSevActor) February 7, 2024

Esto de la hermana de Ruslana me produce muchísima verguenza.



Le han dado a su hermana una oportunidad ÚNICA, un escaparate que no va a tener nunca más posiblemente.



Vale que no estés de acuerdo (yo no lo estoy) pero el respeto va ante todo. #OTDirecto6F pic.twitter.com/xF7PTHIAm2 — P I N T E 🧨 || ᵒᵗ²³ (@MrPinte) February 6, 2024

soy la unica que piensa que a ruslana se le esta yendo un poco de las manos la actitud estas ultimas semanas? pic.twitter.com/xX8Re6xkp5 — solo para fanOTs 👾 (@Monica497160006) February 6, 2024

Ruslana se cargo con su actitud el concurso. Lleva 3 semanas quejándose. Se valora TODO. No solo las actuaciones de gal. #OTgala10 #OTDirecto6F — comento xq puedo🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️ (@comentameesta) February 6, 2024

A mi ruslana me parece una niñata y que cada día se carga más su concurso xd pic.twitter.com/fnr3B9ftzl — 𝖆 lmacorista (@hausofaitor) February 6, 2024