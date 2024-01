«Tongazo» en ‘Bailando con las estrellas’ ante lo hecho con Ágatha Ruiz de la Prada: «Descarado»

La semana pasada Ágatha Ruiz de la Prada reventaba el estreno de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco tras explotar contra el jurado después de sus valoraciones. La diseñadora se rebotaba con sus votaciones y decidía abandonar el programa.

Pese a la espantada y la polémica suscitada esta semana con el ataque de Carmen Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada optaba por volver a la competición de ‘Bailando con las estrellas’.

De primeras, en la sala de las estrellas de ‘Bailando con las estrellas’, Ágatha Ruiz de la Prada explicaba cómo se encontraba tras todo lo sucedido. «Hoy yo creo que estamos todos más contentos, más divertidos y es a lo que venimos a divertirnos un poco. Y todos están más simpáticos, también el jurado. Así que todo mucho mejor y todos han estado adorables conmigo», le confesaba la diseñadora a Valeria Mazza.

Tras esperar casi toda la noche, Ágatha Ruiz de la Prada era la antepenúltima en salir de nuevo a bailar. «La equivocación fue mía porque a mí me habían dicho que iba a aprender a bailar, que era muy difícil, que me iba a divertir mucho y que iba a adelgazar. Y si que he adelgazado», aseveraba.

«Hubo gente que a lo mejor consciente o inconsciente no me trató bien, ha habido gente que me trató fenomenal como tu y como Telecinco que siempre me trata genial. Y luego es que todos estos bailan fenomenal y no hay derecho

a que me queje. Es como si voy a jugar al tenis con Nadal», añadía Ágatha.

Agatha Ruiz de la Prada sigue en el programa 👇🏻



🪩 #BailandoConLasEstrellas2

🔵https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/BpuNUgDD9O — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 20, 2024

El zasca de Ágatha Ruiz de la Prada a Bruno Vila

Por su parte, Roberto Luján, el bailarín y maestro de Ágatha también se mostraba dolido por lo sucedido la semana pasada. «Estaba muy enfadado porque Ágatha trabajó muchísimo. Asumimos lo que nos dijeron los jueces. Esta semana hemos trabajado durísimo. No ha sido fácil porque hemos tenido situaciones complicadas, yo he estado enfermo y Ágatha se enfadó muchísimo y solo tuvimos cuatro días para ensayar», destacaba.

Tras ello, el programa emitía la bronca que tuvo Ágatha con el jurado y sobre todo con Blanca Li en el back-stage tras acabar la gala. «Blanca te has portado muy mal conmigo y la que más te admira soy yo», le espetaba la diseñadora a la presidenta del jurado de ‘Bailando con las estrellas’. Asimismo, durante los ensayos Ágatha se atrevía con un zasca a Bruno Vila de los Mozos de Arousa. «El otro se puso a llorar y le subieron los puntos», soltaba.

La discusión inédita que Agatha Ruiz de la Prada tuvo con el jurado detrás de las cámaras 💣💣💣



🪩 #BailandoConLasEstrellas2

🔵https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/VQ5N2A23jA — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 20, 2024

La pullita de Agatha Ruiz de la Prada a Bruno Vila: "Se puso a llorar y le subieron los puntos" 🔪🔪🔪



🪩 #BailandoConLasEstrellas2

🔵https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/XCukB9nsZQ — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 20, 2024

El público clama «tongazo» ante las votaciones del jurado a ‘Bailando con las estrellas’

Finalmente, Ágatha Ruiz de la Prada bailaba un quick-step y aunque ella misma reconocía que creía que lo había hecho peor que la semana pasada las valoraciones del jurado eran bastante positivas. Y por si fuera poco, sus votaciones fueron bastante altas con un 7 de Boris y otro de Antonia Dell’Atte y un 5 de Blanca Li y otro 5 de Gorka mientras que Julia Gómez Cora le daba un 4.

Tras recibir 28 puntos y situarse por encima de Elena Tablada y Bruno Vila, el público de ‘Bailando con las estrellas’ no dudaba en clamar «tongazo» en redes sociales.

Deberíamos dejar de ver el programa por el tongo de las puntuaciones. Me parece una falta de respeto hacia la gente que se dedica al baile profesionalmente. #BailandoConLasEstrellas2 — Míriam (@MatheuMiriam) January 20, 2024

Es una auténtica vergüenza el lameculismo a una tiparraca como la Ruiz de la Prada.

Si a esta impresentable le dan sietes y cincos que le tendrán que dar al resto.

Un puto tongo inmerecido.#BailandoConLasEstrellas2 pic.twitter.com/XYQ11rLiOq — Reality bites (@reality12439011) January 20, 2024

Menudo tongazo darle a Ágatha más puntos que a Elena Tablada, porque sinó se enfada y se va. Patético el jurado! Por cierto, que manía le tiene Julia a Elena, no? #BailandoConLasEstrellas2 — Letisia Zapater (@Letiss_123456) January 20, 2024

Vergonzoso los votos para Agatha, sin saber bailar. Como se nota que a la sra hay que tenerla contenta. VERGÜENZA AJENA #BailandoConLasEstrellas2 — Calimera 🐧 (@calimeratweets) January 20, 2024

Menudo pelotero por parte del jurado a Agatha🤢 a bailado fatal, estaba de 1 y 2, desde luego tenía que estar la última a sido la peor. y la jurado rubia muy dura con Elena Tablada sin venir a cuento y con Agatha se a bajado los pantalones.#BailandoConLasEstrellas2 — Saavedrista Inca 👑🌪️ (@Sinchana87) January 20, 2024

El tongazo con el tema de Ágatha… Ya sabemos que no le van a dar puntajes bajos para que no se enoje. #Bailando #Bailando2023 #BailandoConLasEstrellas2 — Matute (@maesaru) January 20, 2024

Que horror que peloteo un 0 señores ha bailado como el culo #BailandoConLasEstrellas2 — Esther (@stuepss) January 20, 2024

Está claro que le han puesto buena nota para que la señora no tenga una rabieta y abandone el programa pero ojalá sea la primera expulsada, no se puede ir con esos aires de superioridad #BailandoConLasEstrellas2 — 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐏. (@Juanobscure96) January 20, 2024

La Ruiz de la Prada es una vergüenza y la actitud pelota de Jesús Vázquez y el programa en sí es lamentable.#BailandoConLasEstrellas2 — Reality bites (@reality12439011) January 20, 2024