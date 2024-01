Sandra Barneda advierte así a José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’: «Te voy a atar en corto»

La entrevista de Gabriela Guillén en ‘De Viernes’ sigue dando mucho que hablar. Este lunes, ‘Así es la vida’ se hacía eco de todas las palabras de Gabriela y como era de esperar el tema generaba debate entre José Antonio Avilés como defensor de Bertín y Raquel Arias como amiga de Gabriela con Sandra Barneda y César Muñoz tratando de ordenar los turnos.

Y es que ‘Así es la vida‘ optaba por ir repasando brevemente todos los titulares que dio Gabriela Guillén. Tras ello, optaba por situar a Sandra Barneda con José Antonio Avilés a un lado de la pantalla y a César Muñoz con Raquel Arias al otro lado para generar así un cara a cara y que ambos rebatieran sus informaciones.

Tras el primer vídeo, Sandra Barneda se fijaba en la actitud corporal que estaba teniendo José Antonio Avilés después de escuchar a Gabriela. «Levantas la barbilla, juntas los labios Avilés…», le comentaba la presentadora mientras que Antonio Sánchez Casado por debajo apostillaba con sorna que «aprietas el culo». «Venga Avilés que es tu momento», le soltaba por su lado Raquel Arias. «No es mi momento Raquel, es el momento de tu amiga. Pero yo haciendo mi trabajo tengo que desmontar a tu amiga», le replicaba el colaborador.

«Yo creo que no dice la verdad y expongo la información que tengo», insistía Avilés mientras Raquel Arias le replicaba para avisarle de que «yo de lo que pueda te contestaré». «No, si yo no tengo problema. Para mi ha sido una entrevista llena de contradicciones. Iba de la A a la Z y en esos intervalos de tiempo contaba cosas que no recordaba que las contaba», aseveraba Avilés.

Sandra Barneda da un aviso a José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’

Al ver que José Antonio Avilés se iba por las ramas, Sandra Barneda le pedía que fuera desde el principio. «Vamos paso a paso Avilés y Raquel y el resto si queréis intervenir», les decía la presentadora a todos los colaboradores pidiéndoles que empezaran hablando de los inicios de la relación entre Gabriela y Bertín.

«Yo creo que ella tenía unas perspectivas cuando empieza la relación, durante la relación se le caen al suelo y es cuando ella se rebela y cuando se crea una historia llena de contradicciones», recalcaba José Antonio Avilés. «No, ella tenía mucha ilusión por estar con Bertín y se le empezó a caer cuando ya estaba embarazada por todo lo que ha pasado», defendía Raquel Arias.

Después, Avilés y Raquel Arias seguían discutiendo según sus informaciones sobre la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Era entonces cuando Sandra Barneda les lanzaba una propuesta a ambos. «Vamos a hacer una cosa. Venir los dos con nosotros. Avilés que te voy a atar en corto, ven conmigo a mi lado», le soltaba la presentadora a su compañero.