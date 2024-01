La innegociable condición que puso Cristina Pedroche para presentar las Campanadas

Un año más Antena 3 ha confiado en Cristina Pedroche y Alberto Chicote para presentar las Campanadas desde la mítica Puerta del Sol de Madrid. Ambos despidieron el 2023 y dieron la bienvenida al 2024 junto a todos los espectadores que eligieron la principal cadena de Atresmedia para tomarse las uvas.

Durante la pasada semana, la presentadora y el chef estuvieron de promoción por distintos programas del grupo de comunicación, tanto de Antena 3 como de La Sexta. El jueves acudieron al plató de ‘Y ahora, Sonsoles’ para revelar algunos secretos de las Campanadas donde, una vez más, el vestido de Cristina Pedroche ha vuelto a ser lo que más expectación ha causado.

Aunque no quiso dar muchos detalles de su indumentaria, la vallecana aseguró que este año será de varios colores y «tendrá vida». Por su parte, Alberto Chicote reveló la condición innegociable de su compañera para dar las Campanadas: «Hace diez años que no me como las uvas. Es una cosa que es innegociable, (Cristina) se come las uvas y yo las cuento».

Las dos condiciones de Cristina Pedroche para presentar las Campanadas en Antena 3

De hecho, la propia Cristina Pedroche explicó en ‘Joaquín. El novato’ qué dos condiciones puso a sus jefes para dar las Campanadas cuando se lo propusieron por primera vez, hace ya una década. «Yo tengo dos condiciones que necesito que me respetéis: la primera es que me pongo lo que me apetezca. Y la otra condición era que quería correr la San Silvestre porque a mí me gusta correr y me gusta la San Silvestre porque es mi barrio», comentó la colaboradora de ‘Zapeando’.

Para despedir el 2023, la presentadora quiso rendir con su look un homenaje a la naturaleza. El primer atuendo, de más abrigo, estaba compuesto por lana cien por cien reciclada con amaranto y capuchinas, en una clara referencia, según explicó ella misma, a la «madre naturaleza».

En un momento dado de la noche, antes de las Campanadas, Cristina Pedroche se quitó esta prenda y enseñó la que llevaba debajo. «Está hecho en un 80 por ciento de agua y es biodegradable», comentó. Además, aprovechó la ocasión para lanzar un importante mensaje: «Sin agua, no hay futuro para nuestros hijos e hijas y es nuestra responsabilidad cuidar el planeta para dejarlo en perfecto estado para los que vienen detrás».