La exitosa serie de José Coronado en Telecinco que tendrá su propia adaptación en Turquía

Desde hace unos años la ficción turca ha conquistado el territorio español con numerosas producciones como ‘Mujer’, ‘Tierra amarga’ o ‘Love is in the air’. Cadenas como Nova, Antena 3 y Divinity no paran de apostar por este tipo de producciones. Sin embargo, ahora es Turquía quién se ha fijado en una serie española de éxito con José Coronado como protagonista.

Y es que Mediterráneo Mediaset España Group ha anunciado la venta de los derechos de adaptación de una de las series de más éxito de los últimos años como es ‘Vivir sin permiso‘, la serie que protagonizaron Álex González y José Coronado en Telecinco.

La productora AcunMedya será la encargada de producir la versión turca de ‘Vivir sin permiso’. Esta versión de ‘Vivir sin permiso’ de José Coronado se llamará ‘Yetkisiz’ (‘Sin autorización’) y se emitirá en TV8, cadena turca que ofrece formatos de éxito internacional como ‘Survivor’, ‘The Voice’ o ‘MasterChef’. Asimismo, será Mediterráneo quien se encargue de distribuir esta adaptación de la serie fuera de Turquía.

El proceso de adaptación de ‘Yetkisiz’ contará con Gokhan Horzum -‘Cukur’ (‘The Pit’) y ‘Baba’ (‘Our Father’) como guionista; la dirección de Volkan Kocaturk –‘Dilek Tasi’ (‘A Father’s Promise’) y ‘Mahkum’ (‘Hidden Truth’); y la producción ejecutiva de Esat Yontunç.

‘Vivir sin permiso’, la serie de José Coronado sigue viajando por todo el mundo

‘Yetkisiz’ será la segunda adaptación de ‘Vivir sin permiso’ tras la emitida en la italiana Canale 5 en 2022 bajo el nombre ‘Il Patriarca’. Producida por CamFilm, esta adaptación fue dirigida y protagonizada por Claudio Amendola, muy conocido en este país por interpretaciones protagónicas como la que realizó durante seis temporadas en ‘I Cesaroni’, la versión italiana de ‘Los Serrano’.

Además, la versión española de ‘Vivir sin permiso’, protagonizada por Jose Coronado, Álex González y Luis Zahera, ha alcanzado gran éxito internacional con su emisión en Netflix, donde se ha situado entre las series españolas más vistas incluso en el primer semestre de 2023. La serie también se ha vendido al grupo MBC, que emite en Oriente Medio y países del norte de Africa, al canal TNU de Uruguay, los canales Dori TLV de Israel, Media Vizhion en Albania y a Dexin Films para su emisión en diversos territorios de los Balcanes.

Mientras la serie sigue cautivando audiencias a nivel global, la colaboración con el talento turco y la experiencia de ACUNMEDYA y Mediterráneo harán posible que ‘Yetkisiz’ trascienda las fronteras culturales y refuerce la popularidad de la serie a nivel internacional.