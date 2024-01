Josie aclara el fichaje por ‘Bailando con las estrellas’ y su ‘no’ a TVE: «Me ha sentado fatal»

Tras su estreno de la semana pasada, ‘Bailando con las estrellas‘ afronta este sábado su segunda gala en Telecinco. Y no es una gala cualquiera pues comienzan las expulsiones en el programa que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Uno de los trece famosos que luchará por permanecer en el concurso será Josie.

Tras la presentación de ‘Bailando con las estrellas’ a la prensa, en El Televisero pudimos mantener un encuentro con Josie en el que nos contó a varios medios como afronta este nuevo reto en televisión tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Tu cara me suena’.

Asimismo, Josie nos cuenta que hay de cierto en lo que se dijo de que iba a fichar por el ‘Baila como puedas’ de TVE pero finalmente se decantó por ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco. Además le preguntamos por las Campanadas y el vestido de Cristina Pedroche.

Se llegó a publicar que ibas a fichar por ‘Baila como puedas‘ en TVE y que al final decidiste fichar por ‘Bailando con las estrellas’, ¿qué pasó?

Eso es algo que me ha sentado fatal. No se puede decir que yo he traicionado a nadie porque yo no pertenezco a ninguna televisión, ya me gustaría. Pero a mí nadie me ha hecho un contrato de cadena. Tú para traicionar a alguien tienes que estar casado con alguien. No te pueden acusar así en un titular porque te ponen verde, pero a mí me da igual porque estoy acostumbrado.

Yo tenía cinco ofertas encima de la mesa. Una de ellas era un programa de baile en otra cadena a la que amo y con una productora que amo y con la que empecé y les deseo la mejor de las suertes pero este programa tenía unos ingredientes que me maravillaron. Y lo firmé sin saber que estaba Blanca Li en el jurado. Si yo llego a saber eso me hubiera tirado en plancha porque no puedo sentir más admiración por alguien que ha hecho las grandes coreografías de la moda de París además de todo lo que ha hecho en su profesión.

Yo creo que estoy en el lugar correcto y en el formato que más me gustaba a mí. Y creo que cada uno elige porque yo como no estoy casado con nadie tengo la libertad de elegir. Y como no me quiero jubilar en la televisión y estar paseándome con una garrota en los platós. Yo voy a hacer los programas que me maravillen y después me iré a villa Josie y se acabó. Entonces que no me digan traidor porque yo no he traicionado a nadie.

¿Pero es verdad que negociaste con el programa de TVE?

Es verdad. Pero es lo que digo yo tenía cuatro o cinco ofertas, entre ellas dos programas de baile y otros de otras cosas muy fuertes y yo elegí venir aquí porque es el que más me encantaba y creo que he acertado. Vamos ha sido un acierto.

¿Y no estás interesado en casarte con ninguna cadena?

No, de verdad que no. Yo esto no lo entiendo como un casamiento. Yo creo que esto es ir haciendo programas y ver como funciona y si la gente te quiere ver. Y si la gente no te quiere ver lo mejor es irte a tu casa. Si te casas muchas veces te dan programas que son un aburrimiento. La televisión yo no la entiendo como un funcionariado.

Ahora se presentó esta oportunidad y creo que es uno de los mejores programas que se van a hacer en toda la televisión en 2024 y me apetecía muchísimo estar.

¿Sabías el casting cuando firmaste? ¿Habrías dicho que no al ver algún nombre?

Esto al final es fantasía y televisión. No hay que tomarse esto como un funcionariado. Si me ponen con mis amigos seguramente no haya entretenimiento. Aquí tiene que haber choques, perfiles diferentes. Yo confío en que esta productora que es buenísima va a controlar eso bien.

¿Qué compañero crees que lo va a poner más difícil?

No he podido ver a ninguno pero creo que alguien con una complexión física superior a la mía como jugadores de fútbol o tal pues podrán hacer piruetas y equilibrismos mucho mayor que yo. Porque yo ni por peso, ni por un brazo roto, que yo tengo uno de titanio y no puedo hacer muchas cosas con el brazo. No puedo excederme hacer piruetas. Pero creo que Pinto lo va a hacer súper bien porque salta fenomenal a la comba. Y luego lo de Adrián Lastra es que está a otro nivel.

¿Y con quién crees que puedes chocar más?

Con quien más confianza tengo es con Ágatha y chocaré más porque si nos tenemos que decir algo pues lo haremos. La conozco hace 25 años y claro si nos tenemos que decir algo nos diremos de todo.

¿Qué opinas del jurado?

Blanca Li me fascina. No la conozco pero tenemos amigos comunes y es un lujo absoluto tenerla aquí. Luego a Antonia la conozco muchísimo y creo que es guay tenerla y va a ser divertidísimo.

¿Cómo te has preparado para este programa?

Pues no me he preparado. Yo esto lo firmé no sé que día y me dijeron que si el 26 de diciembre podía ir a ensayar y eso si que dije el primer día cuando me digáis. Cogí las cosas y me fui a bailar el primero. Y si no hubiera hecho eso el primer día lo haría fatal, que lo haré mal, pero lo haría peor porque es muy difícil. Tiene un punto de trabajo intelectual porque al final tu con lo que baila es con la cabeza, es desarrollar todos los pasos. Espero ir progresando pero parto de cero como partí de cero cocinando y cantando. Lo que si que es verdad que para cantar me preparé un poco más y tuve dos meses previos pero es que aquí no ha habido meses previos.

Pero eres de los que siempre lo da todo en los programas. ¿No has sufrido alguna lesión como Elena Tablada?

No, pero es algo que me preocupa mucho porque hay que tener mucho cuidado. Es que es una cosa muy deportiva y muy física y estás todo el rato haciendo gimnasia con partes de tu cuerpo que yo no sabía ni que tenía ni existían. Es que se mueve todo, es muy tonificante y drenante. Es el único programa de los que he hecho que es rejuvenecedor, es antienvejecimiento bailar. Los demás me han oxidado mucho. Yo he ido a los mejores talents pero hay unos que oxidan más que otros y este es menos oxidativo que otros que me han dejado KO.

¿Y cuál es el que más te ha oxidado?

No voy a dar nombres. Yo ahora solo quiero pensar en ‘Bailando con las estrellas’, no quiero mirar atrás. Estoy en el lugar correcto y en el momento correcto y en el sitio en el que quería estar.

En ‘Tu cara me suena’ te quejaste mucho de algunos estilismos. Como vas a llevar algunos estilismos porque en el mundo del baile hay cada vestuario…

Habrá de todo. Pero es verdad que condiciona mucho el baile porque si te tiran las chaquetas te puede jugar una mala pasada igual que el zapato. Todo condiciona. Pero es lo emocionante que te puedes romper la crisma delante de toda España pero es lo guay. Yo no concibo un espectáculo televisivo como este si no es en directo. Grabar esto, dejarlo en una nevera y luego lanzarlo me parece muy plataformístico. Yo creo que la televisión debe apostar por este tipo de shows en directo sino se convierten en plataformas.

¿Vas a seguir en ‘Zapeando’ o lo dejas momentáneamente?

Pues mira me llamaron el otro día y yo soy libre como el viento. Si de repente me apetece ir para los Oscar y ha pasado algo muy fuerte como en los Globos de Oro que no pude ir porque estaba bailando y ellos quieren que yo vaya y yo quiero ir iré. ‘Zapeando’ es mi casa. Es un programa que me ha ayudado muchísimo, he aprendido mucha televisión y creo que nos ha cambiado la vida a todos los que nos sentamos en esa mesa desde el primer minuto. Las Campanadas nacieron de ‘Zapeando’.

Ahora que hablas de las Campanadas, ¿cómo has llevado el revuelo que ha generado este año el vestido de Cristina Pedroche?

Bien. Poco me ha parecido (risas). Muy contento. Son 9 años haciendo este evento y muy contento con el resultado. Yo ganar a La 1 ni me lo planteaba. Eso sí que fue una traición y no me dijeron traidor ni nada. ¿Cuándo ganamos las Campanadas a TVE entonces que fue un acuchillamiento?

Este año se cumplirán diez años de las Campanadas. ¿Tienes pensado ya algo para celebrar esta efeméride?

No. Al final son conceptos que influyen mucho durante el año, cosas que te pasan en tu vida. O sea que no descarto que al final tuviera que ver con el baile porque al final los primeros meses del año si todo va bien estaré aquí bailando. Estoy tan feliz de estar aquí.