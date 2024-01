Josie hace frente a las acusaciones de plagio del vestido de Cristina Pedroche en estos términos

Un año más, y ya van diez, el 1 de enero no se habla de otra cosa que del outfit elegido por Cristina Pedroche para dar las Campanadas en Antena 3. Año tras año, Josie, el diseñador del vestido, y todo su equipo, se esfuerzan por dar lo mejor de sí, pese a las críticas que saben que van a recibir.

Sin embargo, este 2023,el vestido ha venido con polémica. Y es que los usuarios de las redes sociales no tardaron en mostrar las similitudes que tenía el vestido de Cristina Pedroche con el que la cantante Becky G lució en el año 2022 para posar en una revista. Y lo cierto es que ambos modelitos son muy parecidos, tanto en el color como en el diseño.

Josie no ha tardado en responder a estas acusaciones de plagio. Lo ha hecho en el programa ‘La mañana de Federico’, de Es Radio. «No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana», comentaba el estilista, quien ha defendido tanto su trabajo como el de su equipo.

«Utilizas una serie de códigos que se van utilizando. Antes de Pedroche todo el pescado estaba vendido y ahora todo el mundo copia lo que hemos hecho», añadía el exconcursante de ‘MasterChef Celebrity’. Y es que, detrás del vestido, había un potente mensaje sobre la importancia de cuidar la naturaleza que, lamentablemente, ha pasado inadvertido.

Pedroche siempre plagiando vestidos de años anteriores y como no este también lo lucio Becky G en 2022. ¡Vaya plagio más cutre!! xDxd Cristina Pedroche (@CristiPedroche) pic.twitter.com/o6fAKXTDmu — Azrael . (@nONsToP_aStUr) January 1, 2024

Las bonitas palabras de Josie hacia Cristina Pedroche

Pero lejos de quedarse ahí, Josie ha hecho uso de su perfil de Instagram para compartir una reflexión sobre los años que lleva trabajando con la presentadora, en concreto nueve. «Nueve años separan estas dos fotos… Empezamos en una pensión que ya no existe, sobre una cama de níquel y sin camerino, ni espejo de luces ni nada porque el pescado de las Campanadas estaba vendido…», comienza escribiendo el diseñador.

«Soñamos con que ese panorama podía cambiar porque las Pedroche Campanadas están hechas de sueños, fantasía, momentos muy divertidos, un equipo increíble; pero también mucho esfuerzo, sinsabores y una capacidad de aguante de lío mediático que de verdad es demasiado bestia», prosigue el diseñador, muy orgulloso del trabajo que hacen cada año.

Antes de concluir, Josie también ha querido tener unas palabras hacia la presentadora: «Algún día lo contaré bien, pero hoy solo quiero dar la enhorabuena a Cristina Pedroche por haber liderado un año más y por ser tan valiente siempre, tan fiel a su equipo y tan buena tía. Orgulloso de ti siempre, contento con el resultado y eternamente, las puertas de Villa Josie de par en par abiertas para ti, con familia y el equipo incondicional. Aquí estaremos siempre contigo», sentencia.