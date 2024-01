El implacable repaso con el que Carmen Borrego deja a Jesús Manuel Ruiz muy mal parado

Jesús Manuel Ruiz ha vuelto a la carga contra Carmen Borrego y Alejandra Rubio en su blog de Chismógrafo. Este jueves, la hija de Terelu Campos ya se mostraba contundente con el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ y este viernes ha sido Borrego la que ha aniquilado al que fue su compañero.

«Carmen hay un periodista que ha vuelto a la vida y a la de tu sobrina. Aprovechando tu última exclusiva ha decidido airear cositas sobre ti», le advertía César Muñoz en ‘Así es la vida‘ antes de ofrecer un vídeo resumiendo lo que había dicho el periodista de la colaboradora.

«Carmen Borrego ha resucitado la herencia su madre para cobrar cobrar una nueva exclusiva. Capítulo 457. Su modus vivendi. Desde la venta de la operación de su papada con recorrido por los alrededores del hospital pasando por su rol de abuela y haciendo públicos (sin consentimiento) a su hijo José María y a nuera hasta llegar a enfermedades varias de los suyos. Todo muy dosificado para que la información tuviese más recorrido y la hucha más llena», escribe Jesús Manuel Ruiz atacando fuertemente a Carmen Borrego.

Después de ver en el vídeo todo lo que había escrito de ella, Carmen Borrego no se contenía con Jesús Manuel Ruiz después de compararla con la hija de Serrat y decir que ella sigue «viviendo de la teta materna». «Gracias al programa por ponerlo con punto y coma y no dejar nada fuera», aseveraba la colaboradora de primeras.

«Lo agradezco porque como esto normalmente no se ve, a sí ya lo ha visto todo el mundo«, soltaba Borrego a modo de dardo sobre que nadie lee lo que escribe el que fue su compañero en ‘Sálvame’. «Yo soy la persona más criticada del mundo, eso de que yo no aguanto una crítica… Es lo único que voy a contestar. Yo he sido la más criticada por todos los compañeros y me lo he comido muy deportivamente y no he demandado a nadie», añadía la hija de María Teresa Campos.

«Lo que está contando no es verdad. Yo entiendo que a usted no le guste mi exclusiva, está en su derecho de decirlo, que a usted no le gusta mi homenaje, está en su derecho a decirlo, que a usted no le guste que yo esté aquí, está en su derecho a decirlo, que a usted no le gusta que yo hable, está en su derecho a decirlo», proseguía diciendo Carmen Borrego.

La clara advertencia de Carmen Borrego a Jesús Manuel Ruiz

Justo después, Carmen Borrego lanzaba una clara advertencia a Jesús Manuel Ruiz. «Pero yo no voy a hacer lo mismo que usted que es utilizar un medio de comunicación que me contrata para verter los odios hacia nadie, porque a mí me contratan para opinar de todo, pero no para ensañarme con nadie. Y como yo no soy como usted no voy a hacerlo», remarcaba.

«Usted puede seguir utilizando ese medio que tiene un espacio todas las semanas, o todos los días, o todas las horas, o todos los segundos incluso. No me importa», añadía con cierta ironía Carmen Borrego sin querer decir en ningún momento el nombre de su ex-compañero.

«Quien me conoce sabe que soy muy mala, que hago todo con maldad, que hago todo por dinero. No me interesa nada lo que tenga que decir esta persona«, sentenciaba dejando claro que ella entiende que la critiquen. «Si doy una exclusiva y nadie habla de ello, no me van a volver a contratar, así que critíquenme señores», concluía. Finalmente, César Muñoz se dirigía al propio periodista. «Jesús Manuel, un abrazo», soltaba el presentador. «Un besi», se escuchaba decir por lo bajo.