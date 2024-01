Alejandra Rubio retrata a Jesús Manuel Ruiz con dos rotundos calificativos en ‘Así es la vida’

Si hay alguien que se ha convertido en el principal azote de las Campos y más concretamente de Alejandra Rubio y Carmen Borrego es Jesús Manuel Ruiz. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha vuelto a la carga en su blog de Chismógrafo contra las dos colaboradoras de ‘Así es la vida’.

Así, Jesús Manuel Ruiz se ha deslenguado contra Carmen Borrego a raíz de la última exclusiva en la que ha enseñado la casa que ha heredado de María Teresa Campos en Málaga. Y es que el periodista cuestiona que la que fue su compañera en el programa de Telecinco esté vendiendo toda su vida para seguir facturando.

En otro artículo, Jesús Manuel Ruiz se pronuncia sobre la reacción que tuvo la hija de Terelu a la entrevista de su tía este miércoles. «Este miércoles Alejandra Rubio quería hablar. No llevaba servilleta escrita por su alter ego. Era a pelo. Es su familia. De momento. El tiempo dirá en poco más de un año, dónde se encuentra una y dónde la otra. Sentimentalmente hablando. Tiempo al tiempo. Y sin servilletas. Este circo circense es la mejor obra de teatro jamás escrita. Todo es improvisación», escribía el periodista en su blog.

Por si fuera poco, en su blog, Jesús Manuel Ruiz hace referencia a lo difícil que lo tuvo Alejandra Rubio para hablar de la exclusiva de su tía al no ser un tema que controla. «La cosa no iba de escribir “notitas” ni disimular amores escondidos y compañeros en hoteles diversos. Ha tenido mal despertar. Ha tenido que leer una intervención de la tita», recalca el periodista haciendo alusión muy probablemente al rumor de su relación con Suso Álvarez.

Nada más ver un cebo del blog de Jesús Manuel Ruiz, Alejandra Rubio se mostraba contundente. «Ha tardado. Poco puedo decir. Tengo que escribirme las cosas que se me olviden. En el primer artículo decía que estudiaba en una universidad que no es, aquí dice que mi padre es óptico y lo que hace es vender gafas. En fin que diga lo que quiera», aseveraba la colaboradora.

Asimismo, Alejandra Rubio confesaba no saber de donde venía este mal rollo entre Jesús Manuel y las Campos después de haber trabajado con ellas en ‘Sálvame’. Tras escuchar todo lo que había escrito el periodista dejaba claro que ella tiene una opinión diferente a su madre y su tía y que eso no significa que haya una guerra entre ellas. «Cuando hay respeto no hay broncas», sentenciaba.

Alejandra Rubio sentencia a Jesús Manuel Ruiz: «Está reventadillo»

«Pero ha dicho muchas cosas», le señalaba entonces Sandra Barneda a su colaboradora. «Sí, es que yo a tonterías y a eso, no sé como llamarlo, a estar un poco reventadillo no voy a contestar«, terminaba diciendo Alejandra Rubio. «Mala baba de toda la vida», le matizaba Almudena del Pozo. «Es que ni eso, a mí lo que me produce es gracia», destacaba Alejandra.

Finalmente, Alejandra Rubio se mostraba muy clara con respecto a los ataques de Jesús Manuel Ruiz. «Por mí ni le contestaría, yo no quiero tener nada que ver con esto, para mí es insignificante y no quiero perder ni un minuto en esto», concluía.