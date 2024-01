A María Galiana le basta un calificativo para decir lo que piensa de Alberto Núñez Feijóo en TVE

La actriz María Galiana, la mítica abuela Herminia de ‘Cuéntame cómo pasó’ ha sido la última invitada de ‘Plano general’, el programa que presenta Jenaro Castro en el prime time de los viernes de La 2. Y su visita consiguió máximo histórico con un 3 % de cuota, 1.170.000 espectadores únicos y 392.000 espectadores de media.

Tras casi 23 años dando vida a Herminia en ‘Cuéntame’, María Galiana ya se ha despedido para siempre de un personaje que le ha dado tanto. Nada más empezar la entrevista, Jenaro Castro le pregunta si le llama por su nombre o por el de su personaje. «Me puedes llamar como os de la gana porque me han llamado en los sitios más inverosímiles Herminia. En la Capilla Sixtina en Roma rodeada de japoneses», comentaba la actriz.

Al preguntarla por si Herminia tiene muchas cosas en común con ella, María Galiana no lo duda. «Tenemos muchas cosas en común como el sentido de la justicia, el deseo de hacer la paz, el sentido enorme del deber, amamos el trabajo. La sensación de que la familia se lleve bien para nosotras es muy importante. Somos extraordinariamente cumplidoras y formales. Y tenemos en común una cosa curiosa que es que somos profundamente progresistas de pensamiento y extraordinariamente cumplidoras moralmente de la conducta», destacaba la actriz.

María Galiana además de actriz es profesora de historia. Y por ello, no duda en decir que vivimos un período «complicadísimo» a nivel político y social en lo que a democracia se refiere. «En España no hemos estado suficientemente educados y preparados para la democracia. Pensábamos que era estupendo el poder votar y que hubiera partidos políticos y control al Gobierno, pero el concepto claro de democracia y lo que realmente conviene realmente al país no lo tiene la gente en la cabeza», recalcaba la intérprete. «Los políticos no tienen talla política», sentenciaba dejando claro que la oratoria se ha perdido.

Como es habitual, en la parte final de la entrevista Jenaro Castro le preguntaba a María Galiana por qué pensaba sobre diferentes personajes como sus compañeros Imanol Arias y Ana Duato. Pero también políticos como Pedro Sánchez del que dice «que guapo es el muchacho y que pena que tenga tan buen físico y tantísima ambición». «No se sabe muy bien porque convence a los que tiene convencidos, que son muchos», añadía.

Pero si con alguien se muestra rotunda María Galiana es con Alberto Núñez Feijóo. «Me parece muy inconsistente. Para mi gusto le falta profundidad de pensamiento«, recalca. Sobre el rey Felipe VI confiesa que «está haciendo lo que tiene que hacer» y sobre la reina Letizia que «es muy inteligente y está aguantando lo que no está escrito».

Por último, al preguntarle por la amnistía, María Galiana no se lo piensa. «Depende. Financial Times dice que es una medida correcta. Aunque haya venido por una vía que no es la buena, que es la de dejar a este chico en el poder», aseveraba.