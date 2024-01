A Jorge Sanz le preguntan por Antonio Resines y sorprende con lo que refiere sobre él

Jorge Sanz ha acudido al plató de ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat para contar algunos detalles de la nueva serie ‘Serrines, madera de actor’ de Mediaset que protagoniza Antonio Resines (Serrines) y que ya está disponible al completo en la plataforma Amazon Prime Video.

«Serrines es un poco el cuñadismo», ha señalado Joaquín. «El cuñado de España, es una escuela de cuñados», ha respondido al actor, que también encarna a uno de los personajes de esta peculiar ficción.

Así, Jorge Sanz ha sido preguntado sobre cómo es trabajar con Antonio Resines, al que le une una gran amistad de 40 años. «Trabajar con Antonio es una gozada, de verdad. Él llevaba años detrás de este proyecto y tiene un poso y peso bestial. Y la serie es Antonio haciendo esas payasadas de Antonio, políticamente incorrecto», ha respondido tajante.

Acto seguido, el intérprete ha sorprendido señalando algo que piensa frecuentemente sobre su compañero de profesión: «Creo que Antonio es el único actor que hay hoy por hoy en España que puede hacer las barbaridades (que se producen en la serie) y no pasa nada porque es Antonio y se le quiere mucho haga lo que haga».

Por otro lado, Joaquín Prat se ha interesado sobre si Jorge Sanz está en un momento feliz o infeliz. «Yo estoy en uno feliz, pero las he pasado canutas como todo el mundo. Si lo malo en esta vida no es tener problemas, es no saber solucionarlos. El haber tenido problemas y haber tirado para adelante te hace mejor y más fuerte. Yo no querría una vida fácil, prefiero tener una vida complicada», ha aseverado.