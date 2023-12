Preguntan a Miguel Ángel Muñoz si irá a ‘Supervivientes 2024’ y su respuesta sorprende

Aún quedan meses para que ‘Supervivientes’ vuelva a nuestras pantallas, pero los nombres de posibles participantes ya comienzan a hacer ruido. Sin ir más lejos, Miguel Ángel Muñoz se ha pronunciado sobre su posible aventura en Honduras. El actor, que ya ha participado en otros concursos televisivos, ha dejado claro el único requisito necesario para aceptar unirse al reality de supervivencia.

Miguel Ángel Muñoz es una cara conocida en la pequeña pantalla. Enamoró al público en la serie ‘Un paso adelante’ y más tarde ha regresado en distintos formatos, algunos como ‘Masterchef’. Su presencia en concursos no es tan extraña como podría parecer, y el año que viene llega cargado de nuevas aventuras televisivas en las que podría participar. En una reciente entrevista a Mundo Deportivo, el bailarín dejó muy claro lo que para él es decisivo a la hora de aceptar un programa de esas características.

La condición de Miguel Ángel Muñoz para concursar en ‘Supervivientes 2024’

Pese a su buena experiencia en ‘Mastercef Celebrity’, Miguel Ángel Muñoz aseguró que no volvería a participar en un programa de cocina. Aun así, comentó la posibilidad de probar suerte en formatos llenos de retos y adrenalina como ‘Supervivientes’ o ‘El Conquistador’. El intérprete insistió en que tiene que tenerlo muy claro para participar en cualquiera de estos formatos tan exigentes. «Me tiene que apetecer la experiencia. Me ofrecen muchas cosas, pero yo soy selectivo con lo que hago«, reveló Muñoz.

El actor, que no toma decisiones a la ligera, insistió en que pone especial atención al cuidado de su faceta profesional. «Durante muchos años ha habido formatos a los que he dicho que no, porque no me gustaba mi imagen como actor dentro de los mismos», sentenció Miguel Ángel.

No obstante, quiso dejar claro su posición con respecto a una hipotética participación en la próxima edición de ‘Supervivientes’. «Si solamente se centrase en la experiencia vital de los participantes, pues quizás sería diferente. Soy exigente y me tiene que apetecer», recalcó Miguel Ángel Muñoz, que aseguró además que el concurso de supervivencia de Telecinco es más «reality».

Pese a sus escepticismos con los concursos televisivos, declaró que hubo un programa le dio una lección muy importante al respecto. «Sin embargo, ‘Masterchef’, sí que fue un antes y un después en la percepción que yo tenía de lo que significaba pasar por un programa como estos«, explicó Muñoz.