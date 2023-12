Nacho Palau dibuja un lapidario retrato de Miguel Bosé: «Es manipulador y te la hace pagar»

Nacho Palau ha sido el segundo invitado de este viernes en ‘¡De Viernes!‘. El ex-concursante de ‘Supervivientes’ se sentaba junto a Beatriz Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores para hablar de su recaída con el cáncer y de su relación con Miguel Bosé que tras una reconciliación ha vuelto a estallar por los aires.

Nada más sentarse en plató, Beatriz Archidona le pregunta por cómo se encuentra de salud. «Creí que me moría», ha expresado en el programa de Telecinco. «Estoy mejor. Me operaron a primeros de mes de metástasis inguinal, del pulmón, pero todavía no sé si estoy limpio o no. Si voy a pasar de nuevo por tratamiento y estoy bastante cansado. No he tenido descanso desde que salí de ‘Supervivientes’ hace dos años», confesaba.

Por todo ello, la incertidumbre le pesa mucho a Nacho Palau hasta el punto de que ha llegado a decir que teme que sus hijos no se acuerden de él si le pasa algo. «Lo que me da miedo y lo que me ha hecho cambiar en un tiempo breve es que con la serie de Miguel y cosas a las que he querido quitar importancia para no liarla es llegar a un punto de sumisión que si el día de mañana me pasa algo mis hijos no sepan quien era papá Nacho porque Miguel es una persona autoritaria sobre todo a raíz de que nacieran los niños», aseveraba.

Nacho Palau se sienta en el plató para hablar sobre su enfermedad: "En verano he tenido un tumor cancerígeno en un ganglio"



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/V122wnBdD0 — De viernes (@deviernestv) December 1, 2023

Al preguntarle por su relación con Miguel, Nacho Palau ha querido dejar claro que él no cambiaría nada aunque se siente decepcionado con él. «Para mí Miguel es el amor de mi vida, no voy a cambiar nada de lo que viví con él», empezaba a decir. «Pero si es cierto que una vez se me pregunta por el tema de la serie de que me llamo Jorge y que hay cosas que no son ciertas, eso se suma a lo del verano y al final si me molesta. Han pasado cosas que me ha molestado mucho», remarcaba ante el detonante de este mayor distanciamiento entre ambos.

Nacho Palau responde alto y claro a los desaires de Miguel Bosé

Ha sido todo lo vivido en estos últimos meses tras el verano lo que ha hecho que Nacho Palau se replantee su decisión de que sus hijos se queden con Miguel Bosé si a él le pasa algo. «Los niños se están criando de formas muy distintas. Diego y Tadeo están en colegios buenísimos donde saben francés e inglés, que me encanta. Pero Ivo y Telmo van a un colegio de pueblo y no tienen esa posibilidad de dar francés e inglés», aseveraba.

Nacho Palau acerca de su relación con Miguel Bosé: "No estamos bien. Me han molestado muchas cosas"



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/j1YT6v1wTb — De viernes (@deviernestv) December 1, 2023

«Ahora la relación está mal después de que yo dijese que me estoy planteando cambiar de opinión de que los niños no estén juntos y se vayan con Miguel si a mí me pasa algo. Él ha renegado de Ivo y de Telmo», proseguía remarcando sobre cómo está la relación entre Miguel y él.

Después, al recordar las últimas palabras de Miguel Bosé en sus entrevistas en Telecinco a raíz de su serie hablando de que lo que quiere es olvidarse del pasado y soltar lastre, Nacho Palau se ha mostrado contundente. «Tú puedes olvidar la relación que has tenido conmigo porque te pesa, pero tú no puedes quitarte de un plumazo a dos hijos. Por eso me atrevo a cuestionarme que Miguel sea el tutor de mis hijos», añadía.

Nacho Palau habla sin miedo sobre sus hijos con Bosé: "No te puedes quitar dos hijos de un plumazo"



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/R0KMpv2jOb — De viernes (@deviernestv) December 1, 2023

Nacho retrata a Miguel Bosé: «No volvería jamás con él»

Pero lejos de quedarse ahí, Nacho ha sido contundente al retratar a Miguel Bosé. «Él dispone de los niños como a él le interesa. La autoridad que él impone sobre mí delante de mis niños no es equivalente. Él era muy celoso compulsivo conmigo», asevera al respecto.

«No me fío ya de él. Yo no quiero ya a Miguel, pero le guardo un recuerdo maravilloso. Pero estoy muy decepcionado como padre. Él hubo un momento que empezó a manipularme«, proseguía contando sobre por qué se rompió la relación.

Al preguntarle por el motivo por el que cree que Miguel nunca habla de él, Nacho considera que es porque a «Miguel nadie le toca los cojones y yo se los he tocado mucho». Tras ello, no ha dudado incluso en decir que le llega a tener miedo. «Le tengo miedo. Es un tipo muy duro y te la hace pagar», le ha retratado. Finalmente, Nacho no dudaba en decir que «se le ha ido totalmente y no tiene nada que ver con el Miguel Bosé de antes«.