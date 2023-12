Las 10 mejores series para ver este Puente de Diciembre en cada plataforma

Ya estamos en diciembre, y antes de que lleguen las fiestas, es decir, Navidad, tenemos otras un poco más cortas: el puente de diciembre. Y este año es maravilloso, porque al final se unen para darnos casi una semana de vacaciones. Sobre todo si tienes la suerte de haber cogido puente en tu trabajo. Pero con el centro de las grandes ciudades colapsado por culpa de las aglomeraciones, y con el frío haciendo acto de presencia… ¿qué mejor plan que darse un buen atracón de series este puente de diciembre?

Así que nos hemos propuesto elaborar una lista de 10 series de plataformas diferentes (una por cada plataforma de streaming), para que podáis elegir la que más os llame este principio de diciembre. Tenemos de todo, desde thrillers basados en hechos reales hasta k-dramas, pasando por aventuras en el fin del mundo y terror a la española. Sí, no os pedimos que dejéis de lado las películas navideñas típicas de esta época, pero siempre se pueden compaginar, ¿verdad? Apuntad todas las series de esta lista, porque os van a llamar mucho la atención.

The Walk-In

Sinopsis: Sigue a un neonazi que planea matar a un parlamentario y cómo su plan fue frustrado por un infiltrado.

Quizá esta sea una de las series más interesantes y difíciles de la lista que hemos elaborado. Filmin nos trae una miniserie de 5 episodios que nos ayudará a reflexionar sobre la violencia y el auge de la extrema derecha en los últimos años. Con una dirección contundente de Paul Andrew Williams, que ya dirigiera la sobresaliente ‘Broadchurch’, ‘The Walk-In’ llega con un brillante guión de Jeff Pope, aclamado guionista nominado al Óscar por ‘Philomena’.

Con Stephen Graham como protagonista, esta serie nos cuenta la historia de Matthew Williams y cómo dejó atrás el partido nazi británico de National Action. Lo duro de todo es que está basado en hechos reales, algo similar a ‘Diario de un skin’, que revolucionó nuestro país a comienzos de los 2000. ‘The Walk-In’ es una serie dura, pero necesaria, y que no te va a dejar indiferente. Eso desde luego.

Plataforma: Filmin

Déjate Ver

Sinopsis: Ana ha vivido en una burbuja los últimos años mientras trabajaba como ayudante de Bassil, uno de los artistas más famosos del planeta y cuya identidad es un misterio para el gran público, pero ahora que ha comenzado a desaparecer deberá enfrentarse cara a cara con un mundo con el que siente que no acaba de conectar.

El creador de ‘Gente Hablando’, Álvaro Carmona, trae a ATRESplayer Premium una nueva propuesta diferente y que, lamentablemente, ha tenido muy poca publicidad. Se trata de ‘Déjate Ver’, con Macarena Sanz como protagonista, en un reparto que también destacan Miki Esparbé o Ramón Barea. El planteamiento ya de por sí invita a ver la miniserie, sobre todo gracias a su corta duración.

Sí, son 8 episodios, pero de solo 30 minutos. Una divertida y dramática a partes iguales reflexión sobre el mundo del arte, sobre su privatización, y sobre la dura vida de los artistas en la actualidad. A medio cambio entre el realismo mágico y el costumbrismo social, ‘Déjate Ver’ es una serie divertidamente dramática que confirma la carrera de Carmona como uno de los más interesantes de su generación.

Plataforma: ATRESplayer

Fundación

Sinopsis: Basada en la fascinante obra de Isaac Asimov, Foundation gira en torno a un grupo de exiliados en el ocaso del Imperio Galáctico y su afán por salvar a la humanidad y reconstruir la civilización.

Cuando leemos críticas sobre las últimas producciones de Marvel, casi todas coinciden en una cosa: el declive de su CGI. Pero no tiene que ver con que haya menos presupuesto, sino casi siempre es un problema de tiempos. Desde el gran estudio se hace trabajar a los responsables de efectos digitales demasiadas horas y siempre a contrarreloj. El resultado siempre se nota… Por eso queremos hablar de ‘Fundación’. Su primera temporada tuvo un presupuesto de 69 millones de dólares, y no hay ni un solo pero a su brutal imaginario visual, al nivel de las grandes superproducciones de Hollywood.

Con dos temporadas en Apple TV, ‘Fundación’ es una brillante epopeya galáctica que aúna todo lo bueno de la obra magna de Isaac Asimov con un despliegue imaginativo asombroso. Y nunca dejando fuera a los protagonistas humanos. Intrigas palaciegas y lucha contra la dictadura y la autocracia. Pero también una crítica velada a las religiones. ‘Fundación’ es la mejor serie de ciencia-ficción de la última década.

Plataforma: AppleTV Plus

Ser o no ser

Sinopsis: Joel, un chico trans de 16 años, comienza el bachillerato escénico en un nuevo instituto donde nadie lo conoce. Hace unos meses que está transitando y, con el passing que tiene, puede presentarse a sus compañeros tal y como siempre se ha visto. Sin embargo, la ocultación de su proceso de transición entrará en conflicto con la exigencia de su profesora de teatro, quien pide a sus alumnos que se quiten todas las máscaras para poder meterse en la piel de sus personajes. Joel tiene miedo de no ser aceptado y también de perder el interés de Ona, una compañera de clase, de la que se ha enamorado a primera vista.

Aunque ya ha cumplido un año, siempre merece la pena recordar la serie de RTVE con Ander Puig de protagonista. Primero, por ser una serie valiente, trayendo al ente público los problemas reales de un colectivo casi siempre abandonado por la sociedad: las personas trans adolescentes. Con una trama que gira en torno a un grupo de teatro, la serie creada por Coral Cruz hace una reflexión muy interesante sobre nuestra propia identidad. Y, sobre todo, como siempre tendemos a ocultarla o cambiarla en función de la sociedad, solo para sentirnos aceptados aunque sea unos minutos de nuestra vida.

Este pasado octubre se estrenó la segunda temporada, y ‘Ser o no ser’ debería ser una serie de la que se hablara más. Tiene errores, por supuesto, pero lucha por poner sobre la mesa un debate necesario. Sobre todo después del ruido que ha habido alrededor de la Ley Trans.

Plataforma: RTVE PLAY

El otro lado

Sinopsis: Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años.

Que Berto Romero cree una serie siempre es una buena noticia. Su tipo de humor, entre inteligente y surrealista, no gusta a todo el mundo, pero es diferente. Y casi siempre funciona. ‘El otro lado‘ es una sátira crítica sobre los oportunistas y el ruido mediático siempre que hay un caso social importante. Pero lo mejor de todo, es que no solo es divertida e invita a reflexionar. Sino que además tiene momentos que funcionar como serie de terror. Un equilibrio difícil pero que casi siempre la mantiene a flote. Además, tenemos la brillante actuación de Berto Romero, aunque queda algo ensombrecida por Andreu Buenafuente, que está en su salsa y da los mejores momentos de la serie.

También se merece una mención aparte Nacho Vigalondo, haciendo una especie de parodia de Iker Jiménez, llegando casi a calcar al famoso presentador. 6 episodios de 30 minutos de duración que se pasan en un suspiro.

Plataforma: Movistar Plus

Poker Face

Sinopsis: Charlie Cale es una trabajadora de un casino con una capacidad innata para detectar mentiras. Huyendo de su jefe dueño del casino, la joven viaja por los Estados Unidos y por el camino se encuentra con variopintos personajes y se dedica a resolver homicidios utilizando su don.

La serie creada por Rian Johnson, el responsable de ‘Puñales por la espalda’ o ‘Los últimos jedi’, es una de las más divertidas e interesantes de 2023. Con una Natasha Lyonne totalmente entregada (recomendamos verla en versión original), ‘Poker Face‘ es un procedimental al uso, pero diferente. Sí, cada episodio es un caso diferente. Pero se encarga siempre de darle un giro. Porque en este caso, sabemos quién es el asesino desde el principio. Lo que vamos averiguando es cómo lo hicieron… y sobre todo, descubrir sus motivaciones. 10 episodios que son un festín de cameos (Nick Nolte, Adrien Brody…), y que funcionan como un reloj, con una singular trama principal que explota en el último capítulo.

Plataforma: SkyShowtime

La edad dorada

Sinopsis: En 1882, tras la muerte de su padre, la joven Marian Brook se muda de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York para vivir con sus tías adineradas. Acompañada por una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza, y sus vecinos tremendamente ricos, un magnate ferroviario despiadado y su ambiciosa esposa.

Con la segunda temporada actualmente en emisión, la nueva serie de Julian Felllowes, creador de ‘Downton Abbey’, es una delicia para los amantes de las llamadas ‘series de tacitas’. Sí, esas series de época con diferencia de clases, intrigas entre diferentes casas, y sobre todo, muchos vestidos y sombreros diferentes. Porque es probable que en esta serie de HBO, todo el presupuesto se haya ido en vestuario. Con un reparto carismático liderado por Cynthia Nixon y Christine Baranski, ‘La edad dorada’ es una delicia continua. Episodios como el de la electricidad en la primera temporada, o el de la ópera en esta segunda temporada, tienen un acabado visual portentoso.

No está a la altura de ‘Downton Abbey’ pero ni falta que le hace. Es diferente, pero es igual. Es menor, pero a veces es mayor. Es un complemento perfecto, y es brillante a su manera. ‘La Edad Dorada’ es disfrutaba, y te hace viajar a finales del siglo XIX con una facilidad arrolladora. 10 episodios conforman su primera temporada.

Plataforma: HBO Max

Australia: Faraway Downs

Sinopsis: Año 1939. Lady Sarah Ashley es una aristócrata inglesa frívola y superficial. Un matrimonio sin amor y sin hijos le ha privado de todo lo que que no sea su cuadra de caballos. Convencida de que su marido le es infiel, Sarah viaja desde Londres hasta Darwin, en Australia, para enfrentarse con él. Su guía, Drover, es un ganadero tan tosco como refinada es Sarah. La profunda antipatía que se profesan se suaviza cuando Sarah se hace cargo de un joven mestizo, huérfano y marginado.

Uno de los grandes fracasos de la primera década de los 2000. Curioso, porque venía firmada por Bad Luhrman tras triunfar con ‘Moulin Rouge’, y con Hugh Jackman y Nicole Kidman de protagonistas. Pero quizá fue demasiado pomposa. El director australiano pretendió abarcar demasiado y no acabó de encontrar el equilibrio en una película que se perdía en su tramo final. Pero ahora, 15 años después, ha apostado por remontar la película con cerca de 1 hora de material extra, para darnos la misma historia… pero diferente.

Desde los nuevos títulos de crédito, pasando por la música totalmente cambiada, hasta por un final diferente, ‘Australia: Faraway Downs’ supone una mejora muy notable a la película de 2008. Todo está en su sitio, sí, pero con más complejidad, y más autenticidad. Para los fans del director, sí, pero también para los amantes de esas historias más grandes que la vida misma.

Plataforma: Disney Plus

Seven Seconds

Sinopsis: La muerte de un adolescente afroamericano en Jersey City pone un marcha una búsqueda de la verdad que la policía trata de ocultar.

Es verdad que esta serie ya tiene unos años (concretamente, cinco, ya que es de 2018). Pero no por eso vamos a dejar de añadirla a esta lista. Sobre todo porque es una serie que siempre mereció mucho más. Con Regina King al frente (ganó el Emmy y fue nominada al Globo de Oro por esta serie), ‘Seven Seconds’ es una serie dura, un drama judicial necesario, que reflexiona sobre el racismo de Estados Unidos. Con un paralelismo muy realista al asesinato de George Floyd (que tuvo lugar dos años después), vemos esa diferencia de trato entre personas negras y blancas por parte de la policía estadounidense.

Una serie que invita a reflexionar a lo largo de sus 10 episodios, con una carga dramática muy importante, y que ayuda a explicar el germen del movimiento Black Lives Matter, tan importante en nuestra historia reciente.

Plataforma: Netflix

Mi chico es cupido

Sinopsis: Historia de amores desafortunados entre un cupido y una chica humana. Los humanos y los cupidos no pueden ser pareja, pero él se dispara a sí mismo por accidente y se enamora, de modo que su destino se ve perjudicado. Ambos vuelven a encontrarse tras siglos de reencarnaciones. ¿Adónde llegará esta historia?

Esta serie dirigida por Nam Tae-jin y escrita por Heo Sung-hee tiene 16 episodios, y además de los largos, ya sabemos cómo son los k-dramas. Pero merece la pena adentrarse en el mundo de las series surcoreanas, porque son un vicio auténtico. Es decir, ya solo con la premisa, sabes que estás ante una serie totalmente diferente a lo que sueles ver. Todas suelen tener un aire culebronesco mezclado con situaciones surrealistas y actuaciones over the top. Pero eso es precisamente lo que les hace tan divertidas y tan fáciles de ver. Además, esta acaba de llegar a la plataforma, así que es buen momento para empezarla.

Plataforma: Prime Video

Bonus: Senderos Peligrosos

Sinopsis: El matrimonio perfecto. El viaje perfecto. ¿El lugar perfecto para un accidente? El viaje de ensueño de Liv y Will se hace añicos cuando Liv descubre el oscuro secreto de su marido. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Liv para vengarse?

Muchas veces infravaloramos el poder que tiene Amazon Prime Video para darnos series de intriga repletas de misterios y giros imposibles. ¿Recordamos la primera temporada de ‘Cruel Summer’? Ese es uno de tantos ejemplos de este tipo de series ‘enjambre’. Es decir, repletas de giros y trampas hasta llegar al centro, a la abeja reina. En esta adaptación de la novela homónima de BE Jones, encontramos a la pareja perfecta, formada por unos convincentes Jenna Coleman y Oliver Jackson-Cohen. Ella nos sonará a los fans de ‘Doctor Who’ por ser una de las compañeras del doctor. Él, de ‘La maldición de Hill House‘ y ‘La maldición de Bly Manor’.

Que la canción de Taylor Swift en el tráiler sea ‘Look what you made me do’ no es casualidad. Porque hasta la propia productora lo sugirió por la potencia de la letra. Y es que el personaje de Liv va a querer vengarse… de la peor manera posible. Os hacéis una idea, ¿verdad? Entonces no podéis perderos esta retorcida serie que está en Amazon Prime Video. ¡Y son solo 6 episodios!

Plataforma: Prime Video