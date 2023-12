Boquiabiertos todos con Ángel Cristo por cómo se dirige al rey Juan Carlos en ‘De viernes’

Por tercera semana consecutiva, Ángel Cristo Jr. ha sido el gran protagonista de ‘¡De Viernes!’, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. En esta ocasión, el hijo de Bárbara Rey se sentaba por fin en el plató para contestar a todo lo que se ha dicho en estas semanas y a todas las dudas de los colaboradores.

Más allá de cargar contra la serie de Antena 3 asegurando que es todo ficción y que está hecha a medida de su madre, y de denunciar el maltrato psicológico al que fue sometido por su madre; Ángel Cristo Jr. ha relatado como se produjo el momento de hacerle las fotografías a su madre junto al rey Juan Carlos.

Unas instantáneas que por cierto llevaba en la mano y ha tratado de describir a la audiencia. En ellas aparece Bárbara Rey haciéndole una paella en su casa al Rey Juan Carlos mientras ambos están en actitud cariñosa. Unas fotos que él hizo a escondidas y que luego fueron usadas para hacerle chantaje al rey tal y como Ángel ya relató en los anteriores programas de ‘¡De Viernes!’.

Después de contar como se produjo todo, y antes de acabar la entrevista Ángel Cristo les confesaba a Santi Acosta y Beatriz Archidona que le gustaría poderle pedir perdón a alguien. «Me gustaría pedirle perdón al rey Juan Carlos», aseveraba entre los aplausos del público. «Tanto a él como a su familia, el actual rey porque al final todos somos víctimas y mi madre nos ha usado a todos», añadía al respecto.

«Yo siento mucho si le he causado dolor o algún problema porque nunca ha sido mi intención. Yo siempre he actuado con buena fe tratando de ayudar a mi madre», añadía Ángel Cristo. Y al escucharle, Santi Acosta le dejaba claro una cosa: «Con 12 años no puedes decir que tengas mucha culpa de hacer daño a alguien».