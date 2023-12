Antonio Montero se levanta y se engancha a Avilés en ‘Así es la vida’: «¿Qué vas a hacer?»

Este viernes, ‘Así es la vida’ ha emitido su último programa del año con César Muñoz como presentador en solitario después de que Sandra Barneda siga enferma. Y al extremeño no se lo han puesto nada fácil pues Antonio Montero y José Antonio Avilés vivían un tenso rifirrafe.

Al ser el último programa del 2023, ‘Así es la vida’ ha querido dar sus propios campanazos y que cada uno de sus colaboradores eligiera un tema o momentazo del año. Carmen Borrego no dudaba en elegir la entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’ como uno de los temas que han dado un vuelco a todo en este final de año.

La colaboradora lo elegía volviendo a cuestionar el testimonio de Ángel Cristo Jr. «Yo siempre repetiré que no te creo porque si es verdad que has sufrido todo esto no sé que hacías este verano pasado en casa de tu madre», remarcaba Carmen Borrego. Tras ver como su compañera criticaba al hijo de Bárbara Rey por hablar, Antonio Montero se echaba encima de ella al cuestionarle que no entendía por qué criticaba a Ángel Cristo Jr. y a la vez alababa al hijo de María Jiménez que también se sienta este viernes en ‘¡De Viernes!’.

«Estabas alabando que esta noche el hijo de María Jiménez se siente a contar lo mismo y ahora resulta que si habla el otro niño no», le replicaba Antonio Montero. «Yo digo lo que pienso te guste o no», se defendía Borrego. «Es tan grave las cosas que ha dicho que me parece hasta muy poca la consecuencia que ha habido porque ha hablado incluso de chantajes al rey de España», aseveraba Montero.

Era entonces cuando José Antonio Avilés entraba en escena y comenzaba una discusión con su compañero. «Aquí a Ángel Cristo no se le cuestiona porque ha corroborado lo que muchos periodistas llevan vendiéndonos muchos años. Y como tampoco se cuestionó a los periodistas y se contaban sin pruebas porque a mí me hubiese gustado ver las pruebas del chantaje al rey de España. Pues ahora nos montamos en el barco que nos interesa porque Ángel Cristo nos da la razón. Y eso no es ser objetivo», espetaba Avilés entre gritos.

«A mí lo que me gusta de los personajes es cuando mueven el rabito por dinerito. A mí lo que no me cuadra es que Ángel cuente una versión durante años y ahora cuente otra. Y dentro de diez años para seguir viviendo del bote nos contará la contraria y nos van a volver locos», insistía Avilés. «Nada, nada no has estado nada acertado», le soltaba Antonio Montero.

Antonio Montero y José Antonio Avilés, a la gresca

Las palabras de José Antonio Avilés generaban polémica entre todos sus compañeros, que se enfrentaban con él provocando un momento de gran tensión. «Yo lo que quiero es objetividad y aquí la gente no es objetiva», aseveraba el colaborador. «No voy a contestar a eso porque estoy muy cansado de Avilés ya, que se termina el año, y no sabe ni lo que dice», soltaba entonces Antonio Montero.

«Eso no se lo voy a permitir a Antonio Montero», gritaba Avilés. «¿Cómo que no? ¿Y qué vas a hacer?», le replicaba el periodista levantándose de su silla. «No sabrás tú que eres el que lleva toda la vida contando cierta historia de Bárbara Rey y ahora te viene muy bien porque ahora te interesa arrear a Bárbara Rey», terminaba diciéndole Avilés.

Finalmente, tras ver que el enfrentamiento entre ambos colaboradores se iba de madre, César Muñoz intervenía para frenar en seco a ambos y cambiar de tema. «Esto es como una cena de Navidad, siempre hay alguien que discute. Ya chicos, para ti Antonio qué famoso ha dado el campanazo este año», le preguntaba el presentador a Montero.