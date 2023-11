Final explicado de ‘Entrevías 3’ en Telecinco: ¿Qué pasará realmente tras la última escena?

‘Entrevías 3‘ tuvo un final de temporada del que aún nos estamos recuperando. Como ya nos tienen acostumbrados los guionistas de la serie de Telecinco, el último capítulo acabó en agua salada, es decir, en lágrimas. Y es que el desenlace no pudo ser más trágico e impredecible a partes iguales con el comisario Romero como principal eje narrativo.

Los hombres del tío Rafael secuestraron a Nelson en un zulo para vengar la muerte de Sandro al comprobar que no se había marchado del barrio como así le exigieron. Sin embargo, Gladys y Maica se presentaron en las chabolas de este peligroso clan gitano y lograron rescatarle. Nelson salvó así la vida aunque no sin antes recibir una tremenda paliza.

Tirso, tocado por no haber evitado el asesinato de Tente, se apresuró para deshacerse de las armas que tenía almacenadas en la ferretería y decidió entregárselas a la policía. Sin embargo, tomó la determinación más equivocada posible, pues se las dio al corrupto de Romero desconociendo que éste tenía otros planes para ellas. Planes muy sangrientos dado que se las ofreció a Dulce a cambio de ejecutar a Ezequiel, que maniobró como solo él sabe para salir libre tras su detención.

No obstante, Tirso, alertado por su nieta sobre la doble cara de Romero, persiguió al comisario hasta el punto en el que se había dado cita con Dulce, y le pilló in fraganti cuando hacía entrega de la mitad del armamento a la lideresa de las bandas callejeras de ‘Entrevías’. También Ezequiel lo vio todo y lo documentó gráficamente para enviarlo a la inspectora Amanda y que pusiera en marcha un operativo policial urgente. No obstante, antes de que llegaran las patrullas, Tirso y Ezequiel vieron peligrar su vida a manos de Romero. Finalmente, fue neutralizado a tiempo y arrestado.

Así se llegó al esperado momento de la boda entre Amanda y Jimena. Todo parecía resuelto, pero las cosas se torcieron in extremis cuando Romero se escapó de la comisaría tras asesinar a Saavedra, su superior, y al guardaespaldas que le acompañaba. De inmediato, el comisario se dirigió directo al lugar en el que se estaba celebrando la ceremonia para matar a Ezequiel con sus propias manos y terminar así sus planes. Pero Amanda se interpuso y logró que Ezequiel saliera indemne del disparo a cambio de recibir ella la bala por la espalda. La inspectora de policía resultó gravemente herida.

Aunque peor suerte corrió Irene, ya que, acto seguido, Romero la abordó a punta de pistola, amenazando con llevársela consigo si no le dejaban escapar de allí. Por su parte, Tirso bajó el arma y se ofreció a él para que liberara a su nieta sin daños, pero cuando Romero procedió a dispararle, Irene también se colocó entremedias para salvarle la vida a su abuelo. De este modo, fue ella la que recibió hasta tres balazos en el abdomen.

Tras unos segundos de mucha tensión, moría en los brazos de su abuelo, dejando a todo el público de ‘Entrevías 3’ helado y profundamente conmocionado por ese trágico y desdichado final y, sobre todo, por el grito desgarrador de Tirso al ver cómo su nieta cerraba los ojos y se quedaba inconsciente.

Así, con un plano cenital de Tirso con Irene desangrándose en sus brazos concluía la tercera temporada de una de las mejores serias que ha dado la televisión. El shock fue absoluto en redes y también hubo infinidad de seguidores que se mostraron muy decepcionados y cabreados con este giro de argumento tan cruel y doloroso.

Sin embargo, se abre una teoría muy interesante que podría desmontar la idea de que el personaje de Irene haya muerto realmente. Y es que la actriz que le da vida, Nona Sobo, ha publicado recientemente en sus redes sociales que estaba participando en el rodaje de la cuarta temporada de ‘Entrevías’. Algo que dibuja dos escenarios posibles. Primero, que en realidad solo quedara inconsciente y que salve su vida finalmente a pesar de la gravedad de los disparos. Y segundo, que efectivamente sí muera, pero aparezca en la cuarta temporada en forma de sueños o apariciones irreales para Tirso. Esta segunda hipótesis es altamente probable.