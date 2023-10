Avance del capítulo 53 de ‘Secretos de familia’ del domingo 8, con el secuestro de Defne

Antena 3 continúa emitiendo nuevos capítulos de su serie turca ‘Secretos de familia‘ en el prime time del domingo como su oferta otomana en la última noche de la semana.

La ficción turca volverá a enfrentarse este domingo 8 de octubre en su franja de emisión contra el debate de ‘GH VIP 8‘ con Ion Aramendi y ‘La película de la semana’ de La 1, como ofertas principales.

‘Secretos de familia’ es una de las ficciones en emisión desde 2021 de mayor éxito en Turquía, siendo número uno de audiencias. Aclamada por crítica y público, ‘Secretos de familia’ presenta la emocionante historia de Ilgaz y Ceylin, que está llena de secretos, suspense, romance y revelaciones.

El capítulo de ‘Secretos de familia’ del pasado domingo tuvo en tensión a todos los espectadores. Pars y Metin fueron víctimas de un atentado que iba dirigido a Ilgaz, pero, afortunadamente, salieron ilesos. Por su parte, las amenazas contra el fiscal Kaya se cumplieron cuando hirieron de muerte a Metin y secuestraron a Defne.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del capítulo 53 que emitirá Antena 3 este domingo 8 de octubre a partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 53 de ‘Secretos de familia’: Ilgaz en una encrucijada tras el secuestro de Defne

Ilgaz está destrozado. No solo se enfrenta al hecho de que su padre fue herido de muerte, sino también al secuestro de la pequeña Defne. El equipo debe unir fuerzas para encontrar a la niña y averiguar cómo se produjo el ataque. El fiscal sabe que el asesino del caso que investiga y por el que lo han amenazado, es quien se llevó a su hermana. Enfurecido, no duda en enfrentarse a Salim, el principal sospechoso y novio de la víctima.

Como no podía ser de otra forma, Yekta es el abogado del supuesto responsable del crimen y no deja de increpar a Ilgaz por su conducta. El fiscal está tan desesperado que se salta sus principios y parece que va a golpear a Salim, pero Eren y Pars se lo impiden. Los amigos consiguen convencer a Ilgaz para hacer las cosas por las buenas y logran recuperar unos vídeos del momento del secuestro, producido en un autobús.

Mientras tanto, Yekta entrevista a Salim que, por cierto, entrega un misterioso USB a Ömer sin que Yekta se dé cuenta. Sorprendentemente, Yekta motiva a su cliente a confesar si secuestró o no a Defne e hirió a Metin, pero el joven lo niega. Yekta parece agobiado, pues le confiesa a su hijo que aunque no le agradan los Kaya, no le gusta estar en la línea de fuego.

El que no puede soportar lo que ocurre en su casa es Merdan. El abuelo de Ilgaz, que recordemos, está bajo arresto domiciliario, consigue ir a comisaría y le dice a Ilgaz que, si se lo permite, él puede mover ciertos hilos para encontrar a su nieta. Pero Ilgaz, como siempre, fiel a sus principios, le dice que no.

Defne en ‘Secretos de familia’

Parece que Merdan no hace caso de los consejos de su nieto, pues traza un plan con Çinar y consiguen información sobre el posible secuestrador de la pequeña. Las investigaciones del patriarca Kaya conducen a un casino clandestino. Sin embargo, Merdan no puede decirle a su nieto cómo obtuvo la información, así que hace que Ceylin entregue, como su abogada, las pruebas encontradas.

Ceylin enfurece y se siente dolida con Ilgaz. Comprende por lo que él está pasando, pero cree que es muy injusto que por su familia, Ilgaz se salte las reglas, pero por los Erguvan no. Esto hace que tengan una discusión en la que Ceylin le confiesa que ella adora a Defne y daría su vida por la niña, pero no entiende cómo el gran defensor de la justicia, Ilgaz Kaya, puede romper las reglas a su conveniencia.

¡Por fin se hará justicia con Çetin! Ya sabemos que se trata de un impostor y estafador que ha engañado a muchas mujeres, incluyendo Aylin. El hombre sigue haciéndose el chulo, cosa que enfurece a Pars. El fiscal pide a Rafet que investigue de una vez por todas quién es Çetin y que lo presente al juzgado de instrucción para que lo manden a la cárcel. ¡Nos enteramos de que Çetin está casado y tiene tres hijos! Además, recae sobre él una orden de búsqueda y captura.

El equipo sigue la pista de Merdan Kaya y hacen una redada en el casino. Ilgaz busca con desesperación a su hermana, pero la niña no está allí. Pese a su frustración, consigue interrogar a los detenidos y descubre que Salim trabaja en este sitio que, además, pertenece a una organización criminal conocida como «Mafia de los Balcanes».

De vuelta en comisaría, el padrino de boda, amigo de Salim, confiesa cómo se deshicieron del cuerpo de la víctima. Aparentemente, ya estaba muerta cuando la encontraron, aunque Ilgaz no se lo cree. El fiscal hace presión, pero sus esfuerzos son inútiles. Con ayuda de sus amigos, ¡le tienden una trampa a Yekta! Creen que Tilmen podría estar involucrado y lo amenazan con destruirlo si algo le pasa a cualquier miembro de la familia Kaya. Por fin vemos a Yekta acorralado y muerto de miedo.

La investigación toma un giro inesperado cuando se descubre que la verdadera asesina es una mujer, familiar del novio, con quien él tenía una relación. Desafortunadamente, este hallazgo sirve para poca cosa, pues la llamada «Mafia de los Balcanes» es quien tiene retenida a Defne. En medio del caos, Ceylin recibe un vídeo en el que podemos ver a Defne leyendo una nota de rescate.

Los secuestradores exigen al fiscal Kaya que libere a Salim antes de determinada hora y que no vuelva a perseguirlo ni molestarlo o de lo contrario, matarán a la niña. Sabemos que aunque él no es el asesino, sí se deshizo del cuerpo y eso supone un delito. ¿Qué decisión tomará Ilgaz? ¿Seguirá el camino de la justicia como hasta ahora o salvará a su hermana?